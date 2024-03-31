iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Гонщик серии NASCAR оторвал бампер от своего болида и бросил в соперника во время гонки

Таким образом он выразил разочарование действиями своего оппонента, которые привели к аварии и его сходу.
Сегодня, 11:21
Джоуи Гэйс / Getty Images
Джоуи Гэйс / Getty Images

Вечером субботы, 30 марта, состоялась гонка серии NASCAR, которая отметилась неординарным событием.

На 173-м круге 250-круговой гонки Доусон Крэм врезался в Джоуи Гэйса, который входил в поворот. Шевроле №35 Гэйса развернуло и пилот сильно врезался в стену. 

В результате столкновения 31-летний американец был вынужден сойти с дистанции, а от его болида практически оторвался задний бампер.

Гонщик решил самостоятельно исправить этот недочет. Он оторвал бампер, но пошел еще дальше: Гэйс дождался, когда к нему приблизится Крэм и бросил в своего обидчика оторванный бампер.

Читай также: Болиды Формулы 1 в 2026 году будут иметь аналог KERS

Как сообщает Motorsport, теперь Джоуи Гэйсу грозит наказание. После заезда представитель NASCAR подтвердил, что официальные лица серии планируют поговорить с Гэйсом об инциденте.

Ранее стало известно, что не только Феррари пытается переманить у Ред Булл Эдриана Ньюи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: NASCAR

Статьи по теме

Гонщик NASCAR пригрозил убить соперника во время кровавой драки в паддоке Гонщик NASCAR пригрозил убить соперника во время кровавой драки в паддоке
Райкконен: NASCAR ощущается как олдскульная Формула 1 без ДРС Райкконен: NASCAR ощущается как олдскульная Формула 1 без ДРС
Юный гонщик NASCAR погиб в ДТП в возрасте 17 лет Юный гонщик NASCAR погиб в ДТП в возрасте 17 лет
Дебют Райкконена в NASCAR закончился аварией Дебют Райкконена в NASCAR закончился аварией
Помочь журналистам

Видео

Победа Богачука над Мендозой в обзоре боя за звание временного чемпиона мира по версии WBC
Победа Богачука над Мендозой в обзоре боя за звание временного чемпиона мира по версии WBC

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Плей-офф отбора к Евро-2024: Украина, Польша и Грузия вышли в финальный турнир
просмотров

Последние новости

Европа12:20
Райс - о матче с Сити: Готов отправиться туда в статусе андердога
НБА12:11
Сайнс: Феррари нужны серьезные обновления, чтобы постоянно конкурировать с Ред Булл
Европа11:45
Гвардиола: Мы играем каждые три дня, а у Реала девять дней на подготовку
Украина11:33
Суперлига: Ровно и Старый Луцк встретятся в рамках второго матча четвертьфинальной серии
Украина11:30
Плей-офф Суперлиги Украины: Старый Луцк и Ровно сыграют второй матч серии
Европа11:25
Леау: Я еще не знаю своего будущего, но Милан - мой дом
Автоспорт11:21
Гонщик серии NASCAR оторвал бампер от своего болида и бросил в соперника во время гонки
Европа10:59
Винисиус: Мы победим, когда расисты будут отправляться с трибун прямо в тюрьму
НБА10:57
Сакраменто Леня потерял двух важных игроков на длительный срок
НБА10:40
Третий пик драфта-2023 установил абсолютный антирекорд НБА
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK