Гонщик серии NASCAR оторвал бампер от своего болида и бросил в соперника во время гонки

Таким образом он выразил разочарование действиями своего оппонента, которые привели к аварии и его сходу.

Вечером субботы, 30 марта, состоялась гонка серии NASCAR, которая отметилась неординарным событием.

На 173-м круге 250-круговой гонки Доусон Крэм врезался в Джоуи Гэйса, который входил в поворот. Шевроле №35 Гэйса развернуло и пилот сильно врезался в стену.

В результате столкновения 31-летний американец был вынужден сойти с дистанции, а от его болида практически оторвался задний бампер.

Гонщик решил самостоятельно исправить этот недочет. Он оторвал бампер, но пошел еще дальше: Гэйс дождался, когда к нему приблизится Крэм и бросил в своего обидчика оторванный бампер.

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Как сообщает Motorsport, теперь Джоуи Гэйсу грозит наказание. После заезда представитель NASCAR подтвердил, что официальные лица серии планируют поговорить с Гэйсом об инциденте.

Ранее стало известно, что не только Феррари пытается переманить у Ред Булл Эдриана Ньюи.

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