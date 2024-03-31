Гонщик серии NASCAR оторвал бампер от своего болида и бросил в соперника во время гонки
Вечером субботы, 30 марта, состоялась гонка серии NASCAR, которая отметилась неординарным событием.
На 173-м круге 250-круговой гонки Доусон Крэм врезался в Джоуи Гэйса, который входил в поворот. Шевроле №35 Гэйса развернуло и пилот сильно врезался в стену.
В результате столкновения 31-летний американец был вынужден сойти с дистанции, а от его болида практически оторвался задний бампер.
Гонщик решил самостоятельно исправить этот недочет. Он оторвал бампер, но пошел еще дальше: Гэйс дождался, когда к нему приблизится Крэм и бросил в своего обидчика оторванный бампер.
He threw what!?— Motorsport.com (@Motorsport) March 30, 2024
A frustrated @JoeyGaseRacing just chucked his entire rear bumper cover at @dawsoncram41. 😳 #NASCAR
🎥 @NASCAR_Xfinity pic.twitter.com/ZvAQvOLmY7
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Как сообщает Motorsport, теперь Джоуи Гэйсу грозит наказание. После заезда представитель NASCAR подтвердил, что официальные лица серии планируют поговорить с Гэйсом об инциденте.
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