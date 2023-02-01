Юный гонщик NASCAR погиб в ДТП в возрасте 17 лет

Главный мексиканский талант своего поколения погиб в аварии, которая чуть не унесла жизнь его брата и людей из другой машины.

Мексиканский гонщик NASCAR Федерико Гутьеррес, также известный как Фико, погиб в результате автокатастрофы, сообщает AS. Пилоту было всего 17 лет.

Авария произошла в воскресенье, 29 января, на шоссе, соединяющем Толуку и Валле де Браво.

По информации источника, Гутьеррес вместе со своим братом, еще одним пилотом NASCAR, ехал на желтом Порше Бокстер. На встречную полосу выехал Форд Эксплорер, с которым и произошло столкновение.

Сообщается, что за рулем Форда находился 80-летний мужчина, которого отец Гутьерреса и обвиняет в гибели своего сына.

В результате аварии погиб лишь Гутьеррес. Его старший брат Макс, а также водитель и пассажиры Форда отделались травмами различной тяжести.

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Федерико Гутьеррес выступал в мексиканском дивизионе NASCAR. Он считался одним из главных талантов своего поколения в Мексике. По итогам своего первого сезона Гутьеррес был признан новичком сезоона.