iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Известный художник разрисовал болид Альфа Ромео, который будет продан для благотворительности

Швейцарская команда позволила художнику из Базеля разрисовать машину, средства с продажи которой пойдут на помощь детям.
Сегодня, 15:07
Альфа Ромео / Formula 1/formula1.com
Альфа Ромео / Formula 1/formula1.com

Альфа Ромео в сотрудничестве со швейцарским художником BOOGIE создала арт-болид, который будет продан на аукционе через F1 Authentics, чтобы собрать деньги для благотворительной организации Save the Children.

Команда, занявшая шестое место в кубке Конструкторов-2022, совместно с художником из Базеля создала арт-проект, который доступен для просмотра в 3D и дополненной реальности.

Дизайн также будет демонстрироваться на мероприятиях по всему миру в течение года, а затем будет продан с аукциона F1 Authentics для сбора средств для благотворительного партнера команды Save the Children.

"Возможность разукрасить болид Формулы-1 выпадает не каждый день — это шанс, который появляется раз в жизни. Сделать это для команды, базирующейся в Швейцарии, имеет для меня особое значение", — цитирует BOOGIE официальный сайт Ф1.

"Своим дизайном я попытался передать дух этой команды: буквы, объединенные в произведение искусства, символизируют всех людей, партнеров и организации, которые вносят свой вклад в создание этой машины".

"Альфа Ромео — это команда, которая выходит за рамки своего имени: это группа людей с видением, которое больше, чем сумма его частей", — добавил он.

Напомним, что Алфьа Ромео представит свою гоночную ливрею и новый болид 2023 года на презентации в Цюрихе 7 февраля. На ISPORT можно ознакомиться с уже представленной ливреей Хааса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Альфа Ромео

Статьи по теме

Формула 1. Презентации болидов 2023 года: Хаас показал черно-белую ливрею Формула 1. Презентации болидов 2023 года: Хаас показал черно-белую ливрею
Альфа Ромео сменила спонсора и название команды Альфа Ромео сменила спонсора и название команды
Альфа Ромео объявили дату презентации нового болида Альфа Ромео объявили дату презентации нового болида
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
Помочь журналистам

Видео

Интер - Аталанта 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Кубка Италии
Интер - Аталанта 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Кубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко поднялась на второе место, Калинина обновила свой личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты гонок
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров

Последние новости

Теннис15:48
Федерер разделся для создания арт-проекта
Европа15:11
Фил Невилл: Кривцов точно знает, как играть и как тренироваться
Формула 115:07
Известный художник разрисовал болид Альфа Ромео, который будет продан для благотворительности
Футбол14:40
Эвертон ведет переговоры о подписании игрока сборной Ганы
Киберспорт14:40
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
НБА14:38
Новичок Лейкерс взял игровой номер в честь Коби Брайанта и его дочери
Европа14:13
Протест ПСЖ по аренде Зиеша был отклонен - игрок остается в Челси
Бокс14:10
Брат Уайта жестко раскритиковал Усика за троллинг Фьюри
Футбол14:03
Забарный: Благодарю руководство Динамо за шанс проявить себя в одном из лучших чемпионатов мира
Европа13:45
"Никаких придурков!": гендиректор Манчестер Юнайтед ввел новую трансферную политику клуба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK