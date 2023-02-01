Известный художник разрисовал болид Альфа Ромео, который будет продан для благотворительности

Швейцарская команда позволила художнику из Базеля разрисовать машину, средства с продажи которой пойдут на помощь детям.

Альфа Ромео в сотрудничестве со швейцарским художником BOOGIE создала арт-болид, который будет продан на аукционе через F1 Authentics, чтобы собрать деньги для благотворительной организации Save the Children.

Команда, занявшая шестое место в кубке Конструкторов-2022, совместно с художником из Базеля создала арт-проект, который доступен для просмотра в 3D и дополненной реальности.

Introducing Alfa Romeo F1 Team Stake x BOOGIE: The 'Art Car' collab#GetCloser #F1 pic.twitter.com/rhBXjBfvO7 — Alfa Romeo F1 Team Stake (@alfaromeoorlen) January 31, 2023

Дизайн также будет демонстрироваться на мероприятиях по всему миру в течение года, а затем будет продан с аукциона F1 Authentics для сбора средств для благотворительного партнера команды Save the Children.

"Возможность разукрасить болид Формулы-1 выпадает не каждый день — это шанс, который появляется раз в жизни. Сделать это для команды, базирующейся в Швейцарии, имеет для меня особое значение", — цитирует BOOGIE официальный сайт Ф1.

"Своим дизайном я попытался передать дух этой команды: буквы, объединенные в произведение искусства, символизируют всех людей, партнеров и организации, которые вносят свой вклад в создание этой машины".

"Альфа Ромео — это команда, которая выходит за рамки своего имени: это группа людей с видением, которое больше, чем сумма его частей", — добавил он.

Напомним, что Алфьа Ромео представит свою гоночную ливрею и новый болид 2023 года на презентации в Цюрихе 7 февраля. На ISPORT можно ознакомиться с уже представленной ливреей Хааса.