Заубер изменил имя команды после неоднозначной реакции фанатов

Настоящее название будет обнародовано уже совсем скоро.

Недавно Альфа Ромео, которая в следующем сезоне вернет себе традиционное название Заубер, объявила о расширении сотрудничества со стриминговой платформой Kick.

В рамках нового договора Kick приобрел права на название команды, тем самым добавив туда собственное название.

В итоге команда в следующем сезона должна была называться Stake F1 Team Kick Sauber.

Однако комбинация последних двух слов в названии настолько не понравилась фанатам, что команде пришлось заявить, что это не был окончательный вариант. Истинное название команды будет объявлено 1 января 2024 года, когда истечет срок сотрудничества с Альфа Ромео.

"Похоже, что недавний релиз названия нашей команды получил много внимания... В то время, как мы еще не готовы раскрыть финальный результат, мы понимаем, каковы ставки".

Будьте уверены, мы готовимся дать волю самой захватывающей идентичности, которую только видела эта команда. Ушли времена короткого и милого. Мы готовим праздник", - говорится в заявлении команды.

If you think you already know, think again… 👀



Serving 1.1.2024 pic.twitter.com/v3j25gaJL4 — Alfa Romeo F1 Team Stake (@alfaromeostake) December 19, 2023

Ранее стало известно, что Рено до сих пор желает поставлять силовые установки команде Майкла Андретти, если она все же появится в Формуле 1.

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