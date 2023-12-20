Рено по-прежнему хочет поставлять моторы для команды Андретти

Французы готовы производить силовые установки для второй команды, если американцы все же окажутся в Формуле 1.

У Андретти было предконтрактное соглашение с Рено по поставкам силовых установок, но оно истекло летом, поскольку процесс одобрения заявки на создание новой команды Формулы 1 затянулся дольше, чем ожидала любая из сторон.

ФИА официально одобрила новый проект в октябре, а затем окончательное решение было передано организации Ф1 и ее генеральному директору Стефано Доменикали.

С тех пор ситуация изменилась: General Motors подтвердила, что отказывается от роли простого партнерства и намерена разработать собственный мотор к 2027 или 2028 году.

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Несмотря на то, что Андретти укрепляет свои связи с конкурирующим производителем, временный руководитель Альпин Бруно Фамин заявил, что Рено по-прежнему готов снабжать новую команду.

Как сообщает Autosport, эта сделка может быть рассчитана на промежуточные сезоны до того, как силовой агрегат Кадиллак будет готов.

Однако Рено придется нарастить производство, чтобы иметь возможность поставлять моторы второй команде. Поэтому французы ожидают, что решение по Андретти будет принято в самое ближайшее время.

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