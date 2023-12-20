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Автоспорт

Алонсо: Из-за Формулы 1 в 42 года у меня нет семьи, но я ни о чем не жалею

Испанец в прошлом рассчитывал, что сейчас у него будет семейная жизнь, но реалии оказались совсем другими.
Сегодня, 10:41
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

Сезон 2023 года стал своего рода перерождением для Фернандо Алонсо. Двукратный чемпион мира восемь раз оказался на подиуме, заработал 206 очков и занял четвертое место в личном зачете пилотов.

В специальном интервью для официального сайта Астон Мартина испанец признался, что ожидал к 42 годам уже иметь детей, однако ради Формулы 1 ему пришлось пожертвовать семейной жизнью, о чем он, к слову, вовсе не жалеет.

"Вы приносите жертвы, и иногда вы осознаете это, когда приносите их, а иногда вы осознаете это лишь спустя пять лет. Это могут быть дела, которыми вам хотелось бы заняться, или семья и друзья, которых вы видите не так часто, как хотелось бы", - сказал Фернандо.

Источник: Getty Images

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"Я человек, очень ориентированный на семью. Я люблю проводить время со своей семьей. В тот период моей жизни я думал, что у меня уже будет семья, дети и все такое. Но в 42 года я обнаружил, что у меня все еще нет детей".

"В то же самое время я занимаюсь тем, что мне нравится. Я делаю то, что у меня получается лучше всего – и я никогда не пробовал ничего, кроме автоспорта. Так что, когда я смотрю в зеркало утром, я доволен тем, кто я и что делаю. Я многим пожертвовал ради Формулы 1, но я ни о чем не жалею",

Ранее Фернандо Алонсо раскрыл тайну того, что в современной Формуле 1 может заставить его завершить карьеру.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Алонсо Астон Мартин

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