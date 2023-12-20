Феррари заменит 95% элементов в болиде для сезона-2024

В этом году Феррари пережила сложную кампанию, опустившись на третье место в Кубке конструкторов. Но к концу сезона команда набрала форму, когда Карлос Сайнс прервал победную серию Ред Булл, а Шарль Леклер боролся с "быками" на последних этапах.

Руководитель Скудерии Фредерик Вассер подтвердил, что в болиде 2024 года, запуск которого состоится 13 февраля, заменят 95% компонентов.

"Я не знаю, является ли революция правильным словом. У нас одни и те же правила уже три года подряд, и вы не можете изменить их массово. Это вопрос десятых долей секунды", цитирует француза RacingNews365.

"Конечно, нам нужно сделать шаг в этом направлении, мы не недооцениваем этот шаг. Мы поменяем 95% комплектующих, возможно, можно считать, что это революция".

"Мы сосредоточены на себе и делаем хороший шаг вперед. Но, в конце концов, это всегда вопрос сравнения: ты можешь улучшиться на 100 шагов, но если другие улучшатся на 120, ты будешь выглядеть глупо".

Ранее экс-пилот Феррари Фернандо Алонсо, ныне представляющий Астон Мартин, рассказал, что может заставить его завершить карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!