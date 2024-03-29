Болиды Формулы 1 в 2026 году будут иметь аналог KERS

Формула 1 должна вернуться к эпохе использования KERS (система рекуперации кинетической энергии), начиная с 2026 года, сообщает Motorsport.

ФИА обнародовала проект регламента силовых установок 2026 года, в котором были представлены некоторые новые функции для более мощной гибридной системы.

В первой части статьи 5.4.8 рассказывается об использовании энергии от гибридной системы ERS-K на скорости до 345 км/ч.

Вторая часть охватывает то, что ФИА называет "режимом обгона", при котором пилот сможет задействовать дополнительную мощность, чтобы восполнить энергию и обеспечить дальнейшее ускорение до 355 км/ч.

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Эта вторичная функция обеспечит более стратегический аспект использования энергии и потребует от водителя принятия решения о том, использовать ли ее и когда она станет доступной.

По своей концепции она похожа на KERS, которая использовалась в Формуле 1 в период с 2009 по 2013 год: пилоты могли использовать этот запас кинетической энергии для атаки, обороны или улучшения времени круга.

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