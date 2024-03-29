Еще одна команда сделала предложение Ньюи
Астон Мартин готов предложить инженеру золотые горы.
Эдриан Ньюи получил еще одно официальное предложение, пишет Autosport.
Напомним, ранее сообщалось, что гениального инженера пытается переманить Феррари, теперь в гонку включилась еще одна команда - Астон Мартин.
Издание пишет, что Лоренс Стролл сделал Ньюи безумное предложение еще в Саудовской Аравии. По нему инженер будет получать на уровне топовых пилотов серии.
Переманив Ньюи, владелец Астон Мартин хочет создать почву для будущего прихода в команду Макса Ферстаппена.
Ранее также сообщалось, что Ред Булл покинул главный механик.
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