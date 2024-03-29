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Еще одна команда сделала предложение Ньюи

Астон Мартин готов предложить инженеру золотые горы.
Сегодня, 17:59
Эдриан Ньюи / Getty Images
Эдриан Ньюи / Getty Images

Эдриан Ньюи получил еще одно официальное предложение, пишет Autosport.

Напомним, ранее сообщалось, что гениального инженера пытается переманить Феррари, теперь в гонку включилась еще одна команда - Астон Мартин.

Издание пишет, что Лоренс Стролл сделал Ньюи безумное предложение еще в Саудовской Аравии. По нему инженер будет получать на уровне топовых пилотов серии.

Переманив Ньюи, владелец Астон Мартин хочет создать почву для будущего прихода в команду Макса Ферстаппена.

Ранее также сообщалось, что Ред Булл покинул главный механик.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эдриан Ньюи

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