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Автоспорт

Ред Булл остался без главного механика, который проработал в команде 16 лет

Ли Стивенсон вернется к работе уже в ближайшее время.
Сегодня, 16:35
Ли Стивенсон / Getty Images
Ли Стивенсон / Getty Images

Из Ред Булл ушел глава подразделения механиков Ли Стивенсон, пишет F1i.

Ли Стивенсон проработал в команде 16 лет, присоединившись в 2006 году. Сообщается, что его уход был согласован заранее.

Пока неизвестно, кто станет новым главным механиком, однако сам Стивенсон вернется к работе уже на Гран-при Японии.

Инженер не рассказал, к какой из команд присоединится, но это случится уже в ближайшее время.

Ранее также сообщалось, что Хорнеру удалось укрепить свои позиции в команде.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл

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