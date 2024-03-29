Ред Булл остался без главного механика, который проработал в команде 16 лет

Ли Стивенсон вернется к работе уже в ближайшее время.

Из Ред Булл ушел глава подразделения механиков Ли Стивенсон, пишет F1i.

Ли Стивенсон проработал в команде 16 лет, присоединившись в 2006 году. Сообщается, что его уход был согласован заранее.

Пока неизвестно, кто станет новым главным механиком, однако сам Стивенсон вернется к работе уже на Гран-при Японии.

Инженер не рассказал, к какой из команд присоединится, но это случится уже в ближайшее время.

Ранее также сообщалось, что Хорнеру удалось укрепить свои позиции в команде.

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