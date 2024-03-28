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Автоспорт

Позиции Хорнера в Ред Булл после скандала лишь укрепились, что не понравилось Ферстаппену

Обстановка в австрийской команде далеко не самая семейная.
Сегодня, 14:31
Кристиан Хорнер / Getty Images
Кристиан Хорнер / Getty Images

После Гран-при Саудовской Аравии состоялось собрание руководящих лиц Ред Булл в Дубае.

Его результатом стало то, что руководитель команды Формулы 1 Кристиан Хорнер не то, что потерял свою власть, а даже укрепил ее, сообщает Auto Motor und Sport.

Тайский мажоритарный акционер Чалерм Ювидья полностью поддерживает планы Хорнера, который якобы хочет получить полную власть как в компании по производству напитков, так и в автоспорте.

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Эта поддержка может быть поколеблена только в том случае, если гражданский суд установит, что Хорнер все же вел себя ненадлежащим образом по отношению к сотруднице компании.

При этом источник сообщил, что в Дубае, но уже после Гран-при Австралии, произошла встреча Ювидьи с менеджером Макса Ферстаппена Реймондом Вермеленом.

Считается, что менеджер передал условия своего клиента: если Хорнер останется у власти, Ферстаппен захочет уйти из команды.

Напомним, что руководитель Мерседес Тото Вольфф хочет воспользоваться нестабильной ситуацией в Ред Булл, чтобы переманить к себе Макса Ферстаппена.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Кристиан Хорнер

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