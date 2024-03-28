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Автоспорт

Ред Булл не исключает возможность возвращения Сайнса

Испанец будет рассматриваться в качестве кандидата на место за рулем болида австрийской команды в 2025 году.
Сегодня, 11:50
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Победитель Гран-при Австралии Карлос Сайнс остается безработным на 2025 год, так как Феррари решила не продлевать с ним соглашение.

Одним из вариантов продолжения карьеры 29-летнего испанца называется Ред Булл, за который гонщик так и не имел возможности выступать, довольствуясь лишь местом в Торо Россо.

По словам руководителя "быков" Кристиана Хорнера, кандидатура Сайнса обязательно будет рассмотрена, когда команда будет думать о том, кто станет напарником Макса Ферстаппена в следующем сезоне.

"Мы, Ред Булл, хотим выставить на стартовую решетку лучшую пару гонщиков, какую только можем. Но иногда нужно смотреть на кандидатов за пределами нашей гоночной системы", - цитирует Хорнера Motorsport.

"Судя по такому выступлению (Сайнса в Мельбурне), нельзя исключать любую возможность. Так что я думаю, что нам просто нужно потратить время, чтобы решить (кто займет место за рулем болида в 2025 году)".

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"Очевидно, что гонка Чеко (Переса) была испорчена. Он также отлично начал сезон, поэтому мы не торопимся. Карлос — единственный гонщик, который победил Ред Булл за последний год, поэтому он, похоже, наш враг".

Ранее руководитель Мерседес Тото Вольфф заявил, что он уверен в будущем сотрудничестве немецкой команды с Максом Ферстаппеном.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Ред Булл Карлос Сайнс

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