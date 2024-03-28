Владельцы Формулы 1 договорились о приобретении MotoGP

Liberty Media будут владеть двумя передовыми сериями в авто- и мотоспорте.

Liberty Media, которые владеют Формулой 1, завершают переговоры по приобретению MotoGP, сообщает Motorsport.

Американская компания заплатит примерно 4 миллиарда долларов за права на владение серией. По информации источника, о сделке могут официально объявить в ближайшие дни, накануне третьего этапа сезона-2024, который пройдет в США 12-14 апреля.

Руководители Liberty и Dorna Sports, организатора чемпионатов мира MotoGP, WorldSBK и MotoE, завершили сделку несколько недель назад.

Фактически, намерением обеих сторон было официально объявить об этом перед первым Гран-при года в Катаре.

Читай также: Вольфф: В какой-то момент отношения Мерседес и Ферстаппена должны начаться

Однако в то время опасения по поводу вмешательства органа Европейской комиссии, регулирующего рынок конкуренции, заморозили этот шаг. В то время как одна сторона выступала за движение вперед, другая предпочитала ждать развития событий.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!