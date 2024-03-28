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Вольфф: В какой-то момент отношения Мерседес и Ферстаппена должны начаться

Руководитель "серебряных стрел" вообще не скрывает своего желания переманить у Ред Булл нидерландского чемпиона мира.
Сегодня, 09:16
Тото Вольфф / Getty Images
Тото Вольфф / Getty Images

Действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен считается главным претендентом на то, чтобы заменить Льюиса Хэмилтона в Мерседес в 2025 году.

Руководитель немецкого коллектива Тото Вольфф очень рад потенциальной возможности переманить 26-летнего нидерландца.

"У нас есть свободное место, единственное в топ-командах – если только Макс не решит уйти. Тогда наш слот больше не будет свободным", - цитирует Вольффа Motorsport.

Австриец сказал, что "серебряные стрелы" примут решение о втором пилоте ближе к лету, но он отметил, что решение "будет зависеть от того, что сделает Макс".

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На вопрос, может ли Ферстаппен перейти в Мерседес, Вольфф ответил: "Конечно. Это своего рода отношения, которые должны возникнуть на определенном этапе, но мы не знаем, когда".

Он также заявил, что, помимо Ферстаппена, команда не может сбрасывать со счетов других кандидатов на место Хэмилтона. Среди них называются имена Фернандо Алонсо, Карлоса Сайнса и гонщика Формулы 1 Андреа Кими Антонелли.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Ред Булл Тото Вольфф Макс Ферстаппен

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