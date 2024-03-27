Гран-при Майами обзавелся авторитетным амбассадором

Гюнтер Штайнер будет помогать в провдижении гонки.

Бывший руководитель Хаас Гюнтер Штайнер стал амбассадором Гран-при Майами, пишет Autosport.

Напомним, Штайнер был уволен из команды, так как владелец решил, что Хаас пришло время двигаться дальше.

Некоторое время инженер работал на американском телевидении экспертом, а теперь ему предложили стать амбассадором Гран-при Майами.

Теперь Штайнер будет помогать в организации и повышении популярности гонки в Майами, которая в этом году запланирована на май.

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