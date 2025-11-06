Ньюи запустил кадровые чистки в Астон Мартин

Конюшня Астон Мартин пошла на переформатирование технического отдела. На кадровую революцию руководство команды вдохновил культовый конструктор Эдриан Ньюи, сообщает BBC.

Британец вместе с новым техдиректором Энрико Кардиле оценил сильные и слабые качества команды и рекомендовал оптимизировать структуру. Конюшню покинут 7 ведущих менеджеров. В частности, директор по аэродинамике Эрик Бланден.

Кадровые изменения связаны с переходом в новый регламент Формулы-1. Большинство отстраненных работников перейдут на работу в другие департаменты Астон Мартин. Часть – будет искать место в других конюшнях.

К слову, ранее Формула E презентовала болид поколения Gen4 для сезона 2026/27.

