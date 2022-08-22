Дебют Райкконена в NASCAR закончился аварией

Преждевременный сход с дистанции не повлиял на общее впечатление Кими от гонки.

Вечером воскресенья, 21 августа, чемпион мира Формулы 1 2007 года Кими Райкконен дебютировал в NASCAR.

Впервые выйдя на старт в этой серии, финн начал заезд 27-м, но достаточно быстро начал отыгрывать позиции, а благодаря тактике его команды, он даже смог начать борьбу в первой десятке.

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К сожаление, Айсмен не смог доехать до финиша - всему виной столкновение двух соперников впереди, из-за которых Райкконен оказался в барьерах.

"Я думал, что занимаю верную траекторию, но все вдруг начали смещаться левее", – цитирует Кими Motorsport. "К сожалению, у меня просто не было времени среагировать. Кто-то ударил меня прямо в колесо, руль вырвало из рук. У меня побаливает запястье, надо посмотреть, что с ним".

Тем не менее, прошедшая гонка доставила ему много удовольствия.

"Теперь я чувствую себя куда увереннее. У меня было несколько классных сражений. Жаль, что все так закончилось. Машина ехала очень быстро, но в гонках порой не все идет по вашим планам".

Вполне вероятно, что мы снова увидим Райкконена в дальнейших гонках NASCAR.