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Автоспорт

30 кг веса на шею: Расселл готовится к возвращению Формулы 1

Предупреждение: от просмотра тренировки британца может заболеть шея.
Сегодня, 18:07
Джордж Расселл / https://www.instagram.com/georgerussell63/
Джордж Расселл / https://www.instagram.com/georgerussell63/
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Вот и наступила гоночная неделя в Формуле 1. Команды понемногу готовятся к путешествию в Бельгию, где на трассе в Спа пройдет следующий гоночный этап, а гонщики проводят последние дни отпуска перед возвращением в привычный режим.

Пилот Мерседес Джордж Расселл решил потратить свое время на улучшение своей подготовки к оставшимся девяти Гран-при сезона.

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На своей странице в Instagram 24-летний британец опубликовал видео своей тренировки. Он нашел способ, как потренировать свою шею, ведь во время заезда на нее оказывается мощнейшее давление - Джордж повесил на голову 30 кг веса.

Неподготовленный организм, проехав несколько кругов в болиде Ф1 следующие несколько дней будет сильно страдать от всякого рода мышечных болей, так как на тело оказывается давление, к которому не каждый готов. Поэтому гонщики должны постоянно тренировать свое тело к таким испытаниям.

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