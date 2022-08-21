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Автоспорт

Леклер может отбыть штраф за новый мотор уже на Гран-при Бельгии

За счет нового двигателя монегаск должен будет нивелировать потерю позиций из-за штрафа.
Сегодня, 14:44
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images
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Всего неделя осталась до возвращения Формулы 1, где Феррари постарается сократить отставание от Ред Булл в обоих турнирных таблицах.

А начаться это может с... штрафа за смену силовой установки для Шарля Леклера, передает Motorsport. Скудерия всерьез рассматривает вариант с установкой нового мотора на болид монегаска, за что он получит штраф.

По информации источника, это может произойти уже на следующем же этапе в Бельгии, который начнется в пятницу, 26 августа. Шарль потенциально потеряет всего пять позиций на стартовой решетке, так как моторный штраф станет для него вторым в сезоне. Ранее он уже отбывал наказание в Канаде.

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Также сообщается, что прибавка в мощности за счет более свежего элемента составит около 15 л.с. В итальянской команде считают, что Леклеру этого будет достаточно, чтобы отыграть потерянные из-за штрафа позиции.

К тому же Скудерия готовит более эффективный гибридный компонент СУ. Феррари примет свое окончательное решение после пятничных заездов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 феррари Гран-при Бельгии Шарль Леклер
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