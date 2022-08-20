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Автоспорт

Алонсо: Я должен разрушить любые сильные стороны других людей

Возможно, именно этим Нандо руководствовался, когда соглашался на место в Астон Мартин в 2023 году.
Сегодня, 15:01
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images
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Шокирующее подписание контракта с Астон Мартин, которое этим летом взорвало рынок гонщиков Формулы 1, связано со способностями, которые Фернандо Алонсо продолжает демонстрировать на трассе.

Одним из аспектов, который был особенно захватывающим в этом году, было наблюдение за вниманием к деталям, которое проявляет пилот Альпин, когда дело доходит до поиска всех возможных конкурентных преимуществ.

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Нандо признался, что получает огромное удовольствие от того, что эти маленькие моменты замечают, и сказал, что все это является частью сильной соревновательной черты, которая у него есть — он использует свои сильные стороны и надеется выявить слабости в других.

"Да, я именно такой парень", — цитирует испанца Autosport. "Мне нужно сделать 100% своего дела, и мне нужно разрушить любые сильные стороны других людей. Но это я делаю во всем, что практикую, когда я во что-нибудь играю".

"Раньше я играл в теннис, и когда я играл с кем-то хорошим, то очень высоко поднимал мяч, потому что таким образом вы останавливаете их ритм - они же привыкли очень сильно бить по мячу".

"Но когда ты ставишь мяч высоко, они ошибаются, потому что мяч прилетает очень мягко. Поднять мяч высоко — мой единственный шанс победить их. Поэтому я делаю это автоматически. Дело не только в гонках — мне просто нужно уничтожить сильные стороны других и попытаться максимально использовать свои".

Умения уничтожать сильные стороны оппонентов пока что не помогают Фернандо Алонсо побеждать в дуэли со своим напарником Эстебаном Оконом, который опережает 2-кратного чемпиона в личном зачете на 17 очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 Фернандо Алонсо Альпин
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