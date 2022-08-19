Безупречный Ферстаппен и неоднозначный Леклер: оценки пилотов за первую часть сезона-2022

Первая часть сезона Формулы 1 2022 года подарила нам достаточно всевозможных эмоций. Со сменой регламента у нас появились новые лидеры, новое противостояние, смена аутсайдеров и падение перспективной команды.

С последнего Гран-при прошло уже достаточно много времени, команды и гонщики ушли на заслуженный перерыв, так что почему бы нам не вспомнить, как обстояли дела в чемпионате эти четыре месяца. Оценим выступления пилотов и посмотрим, кто прыгнул выше головы, а кто провалился ниже днища современных болидов.

Порядок гонщиков был устроен согласно их положению в личном зачете. Оценки будут выставляться по шкале от 1 до 10, где 10 это "величайшее выступление в истории автоспорта", а 1 - "кто его вообще за руль посадил?". Все максимально субъективно, впрочем, как и всегда.

Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 9/10

Действующий чемпион мира практически идеально прошел первые тринадцать этапов. Можно вспомнить его истерики на Гран-при Испании, где у него через раз срабатывал ДРС, но даже в том случае он завоевал победу (не без помощи схода Леклера).

Если не считать два схода на старте сезона по техническим причинам и 7-е место в Великобритании из-за застрявгшего обломка болида Альфа Таури, нидерландеец продемонстрировал удивительную стабильность, ни разу не финишировав ниже призовых мест: 8 побед и по разу второе с третьим местом.

Благодаря своим талантам, хладнокровию, которое у него постепенно вырабатывается и стабильной машине Макс заслуженно лидирует в личном зачете. Пожалуй, никто не удивится, если за несколько этапов до конца кампании он завоюет свой второй чемпионский титул.

Шарль Леклер (Феррари) - 7/10

Очень неоднозначный сезон получается у 24-летнего монегаска. Вероятно, слишком хорошее начало в Бахрейне, где Скудерия взяла дубль, слишком уж позитивно настроила тифози на дальнейшие гонки. Все-таки после 14 лет без титулов нельзя так многообещающе стартовать.

Шарль, которого многие эксперты и бывшие гонщики называли чуть ли не самым спокойным и размеренным в пелотоне, стал заложником ожиданий, из-за чего не справился с давлением. У него просто ужасная конвертация поулов в победы. Все же знают этот мем, что, если Леклер взял поул, победа достанется Ферстаппену?

Его собственные ошибки в Имоле и Франции, а также великие итальянские стратеги привели к тому, что за девять этапов до финиша он уступает Ферстаппену 80 очков. И только чудо может помочь Шарлю хоть как-то навязать борьбу Максу. Хотя здесь уже стоит задуматься о защите второй строчки рейтинга от Серхио Переса, который проигрывает всего пять очков.

Серхио Перес (Ред Булл) - 7/10

Пока что министр обороны Мексики делает ровно то, зачем его звали в команду. Чеко не сильно противится командной тактике, как это было в Испании, когда он в целом мог претендовать на победу. А новый контракт, подписанный в Монако, дал ему понять, что он все делает правильно.

После ухода Даниэля Риккардо "быки" никак не могли найти идеального напарника Ферстаппену, и вот он наконец нашелся - ближайшие полтора года Серхио будет защищать Макса от посягательств конкурентов на победу, в это время сам изредка претендуя на победу - просто шикарно для того, кто после сезона-2020 мог вообще остаться без места в Ф1.

Пока Скудерия не может определиться, борется она за титулы или нет, Перес тихим шагом уже догнал Леклера и вполне вероятно, что к концу сезона он отвоюет серебро у монегаска, который точно еще получит штраф за замену СУ.

Джордж Расселл (Мерседес) - 8/10

Кто-то вообще ожидал, что Джордж со старта так поедет в команде, которая наконец-то дала ему шанс проявить себя? Я уж точно нет. 24-летний британец продемонстрировал невероятную стабильность, ни разу не выпав из ТОП-5 на третьем болиде чемпионата, пять раз взяв бронзу.

К тому же он сразу же начал объезжать своего более опытного и титулованного напарника, у которого, судя по всему, долго еще был посттравматический синдром после событий в Абу-Даби 2021 года.

За эти 4 месяца у него было всего два момента, которые немного портят всю картину. Первый - авария на старте в Великобритании, второй - непризнание ошибки во Франции. На самом деле на Поль Рикар Джорджу повезло, что судьи не выписали ему штраф, так как его столкновение с Пересом того заслуживало.

Карлос Сайнс (Феррари) - 6/10

Несмотря на то, что Карлос попадал на подиум больше раз, чем его напарник, он уступает Шарлю 22 очка. Да, испанец к тому же на один раз больше сходил с дистанции, но если судить по тому, что мы видели, этот разрыв все равно существовал бы.

Сайнс уступает Леклеру в скорости, это факт. Но при этом во Франции он доказал, что мыслит куда лучше, чем вся команда стратегов, которая в тот день чудила, как хотела. К тому же "Smooth Operator" наконец-то прервал свою серию без поулов и побед, причем в один и тот же уик-енд, что не может не радовать.

От Карлоса ожидали явно большего, особенно после классного прошлого сезона, где он сумел опередить напарника в свой первый год в новой команде. Возможно, он не был готов к тому, что Феррари начнет бороться за победы - а это уже совсем другой уровень ответственности.

Льюис Хэмилтон (Мерседес) - 6/10

Последние пять гонок все же заставили меня поставить 7-кратному чемпиону "шестерку". Все, что было до этого - тихий ужас. Будучи одним из самых титулованных пилотов в истории этого спорта, владея множеством рекордов и имея колоссальный опыт, Хэм сразу же начал проигрывать дебютанту.

Конечно, неудачи можно связать со сменой регламента, галопированием и душевным состоянием после проигрыша чемпионства, но черт, на таком этапе карьеры, в 37 лет, пройдя через все, что только можно, нужно быть готовым к такому.

Радует, что хоть классические жалобы на "мертвые" шины практически пропали - вместо них появилась...похвала резины (что?). Пять подиумов подряд перед перерывом все же дают надежду на то, что во второй части сезона мы увидим того Льюиса, которого мы знаем - даже если он не за рулем быстрейшей машины.

Ландо Норрис (МакЛарен) - 7/10

Островок надежности и стабильности Формулы 1,5. К сожалению, МакЛарен, который в прошлом году был одним из лучших, в этот раз при разработке болида где-то начудил, из-за чего оба пилота не всегда попадают в третий сегмент квалификации.

В гонках дела обстоят тоже не особо гладко - всего один подиум. Пока Риккардо мыслями где-то в Австралии, Ландо тащит на себе команду, постоянно зарабатывая очки. Вот только это явно не то, на что рассчитывали фанаты "оранжевых" после многообещающей прошлогодней кампании. Стоит надеяться, что в 2023-м году все изменится в лучшую сторону.

Эстебан Окон (Альпин) - 6/10

Неоднозначный персонаж этот ваш Эстебан Окон. В квалификациях он проигрывает Фернандо Алонсо, но когда дело доходит до заезда, то там уже француз вырывается вперед, семь раз финишировав выше 41-летнего испанца.

58 очков - хороший результат, но судя по всему, их могло быть куда больше.И благодаря тому, что в МакЛарен зарабатывает очки только Норрис, Альпин вырвались на третье место в КК. Но характер француза дает о себе знать. Не знаю, подписал Алонсо контракт с Астон Мартин до или после Венгрии, но то, как Окон оборонялся против него на старте, просто недопустимо.

Такое можно было бы объяснить, если бы они боролись за чемпионство. Но в их случае, когда каждый балл на вес золота, он поступил так, что фанаты поняли желание Ферстаппена врезать ему в лицо после гонки в Бразилии в 2018 году.

Валттери Боттас (Альфа Ромео) - 7/10

Валттери вернулся в ту атмосферу, которая ему максимально комфортна. Он снова лидер команды, ездит без напряга со стороны руководства, больше не слышит по радио: "Валттери, это Джеймс" - все как во времена его выступлений за Уильямс.

Боттас сам признался, что такое положение дел ему больше по душе, чем то, что было в Мерседес. И это он доказывает тем, что на среднем болиде он регулярно заезжает в очки, только в трех случаях (не считая двух сходов) он оказывался вне ТОП-10. Спокойная езда и получаемое удовольствие - что еще ему нужно?

Фернандо Алонсо (Альпин) - 7/10

Оценка выше, чем у Окона, который заработал больше очков, и вот почему. Старый, но не бесполезный дед Фернандо все еще продолжает учить молодежь. Первый стартовый ряд в Канаде - когда такое последний раз было с Альпин?

Вот только команда уже несколько раз подвела Фернандо - в Монреале испанец мог претендовать на куда большее, чем девятое место. И это не считая множества раз, когда неверный выбор тактики ставил крест на хорошие очки. Не будем судить его выбор в пользу Астон Мартина, так как это уже околопаддоковые дела.

Кевин Магнуссен (Хаас) - 7/10

Вот уж кто ворвался в Формулу 1 в этом году (точнее, вернулся), так это Кей-Маг. После того, как Никита Мазепин отправился вслед за всем известным кораблем, датчанин в первой же гонке показал, как нужно ездить на болиде Ф1, заехав на пятое место.

И ведь это не было чем-то единовременным. Хаас не отличается стабильностью, проблемы с мотором Феррари будут до самого конца, но свои очки Кевин зарабатывает и еще заработает. И хорошо, что Шумахер подключился - у команды есть шанс удержать седьмое место в кубке Конструкторов.

Даниэль Риккардо (МакЛарен) - 4/10

Главная боль чемпионата и автора лично. Такое чувство, будто Дэн просто не знает, как справиться с болидом. Четыре финиша в очках, один проблеск в виде шестого места на домашнем этапе в Мельбурне и полностью проигранное сражение с Норрисом - таков итог 13 этапов для Риккардо.

Вряд ли стоит ожидать, что после перерыва Рик как-то изменится и поедет так, как раньше. Он прекрасно понимает, что МакЛарен сделает все, чтобы его в кокпите в 2023 году не было, а потому зачем напрягаться, если можно попросить у команды 21 миллион за разрыв контракта и уйти в условный Альпин.

Пьер Гасли (Альфа Таури) - 5/10

Еще одно большое разочарование года. Альфа Таури стала младшим братом МакЛарена: прекрасный прошлый сезон, и просто провальный нынешний. Всего за полгода команда так сильно деградировала, что борьба за очки стала чем-то вроде праздника.

Лично сам Пьер тоже ничего выдающегося не демонстрирует, а его затуманивание разума дома во Франции это вообще что-то с чем-то. Тогда Гасли насобирал все, что только можно. Штрафы, ошибки, необъяснимые действия... Получив контракт на следующий год он обезопасил себя от потери места в пелотоне, но вот что будет дальше - неизвестно.

Себастьян Феттель (Астон Мартин) - 5/10

С Себом все понятно. Немец переходил в Астон Мартин, чтобы помочь команде подняться, а та взамен должна была ему обеспечить борьбу за призовые места. Но в итоге все получилось куда хуже, чем можно было рассчитывать: от копии Мерседеса до второй худшей команды.

Феттель потерял мотивацию, от того и появилось его решение о завершении карьеры. Борьба за очки с сыном владельца АМ, которая чуть не привела к двойному сходу во Франции, явно не входит в планы 4-кратного чемпиона, а потому давайте просто следить за оставшимся временем Себа в Формуле 1.

Мик Шумахер (Хаас) - 6/10

Сыну Михаэля еще многому придется научиться. Аварии никуда не делись (разделенный напополам болид в Монако это что-то), а напарник, которого не было в Ф1 целый год и которого выдернули, грубо говоря, за час до гонки, на неизвестном ему болиде сразу же приехал пятым. Мик же в это время финишировал одиннадцатым.

К счастью, ближе к перерыву Шуми-младший все же прервал свою засуху и завоевал первые очки в карьере - и сделал это в двух гонках кряду. Теперь главное развить этот успех, ведь у него до сих пор нет контракта на следующий год.

Юки Цунода (Альфа Таури) - 6/10

Японец сильно вырос (без шуток про рост) по сравнению с первым сезоном. Иногда аварии проскакивают, как в Канаде, но в целом все очень даже прилично. Даже Гельмут Марко отметил, что Юки уже догнал по скорости Гасли. Да, это происходит не каждый заезд, но важен сам факт.

Вероятно, Цунода заработал бы больше, чем 11 очко, будь у младших "быков" такая же форма, что и год назад. Но на то и была смена регламента, чтобы все начали подстраиваться под равную ситуацию. Есть ощущение, что 22-летний гонщик нас бы удивил условным 5-6 местом - но не с этим болидом.

Гуаньюй Чжоу (Альфа Ромео) - 5/10

Абсолютный дебютант, который пока что вживается в Формулу 1. Сразу пять сходов не позволяют составить нормальную целостную картину его выступлений.

Десятое место в первой же гонке, после чего было еще одно попадание в очки на Гран-при Канады и как итог - пять очков. И это на фоне Боттаса, который заработал 46 баллов. Спишем на отсутствие опыта. Почему-то кажется, что главным хайлайтом его сезона будет авария в Сильверстоуне.

Лэнс Стролл (Астон Мартин) 4/10

Вот в случае с канадцем у меня получается какое-то предвзятое отношение (думаю, у многих такое ощущение). Все-таки когда твой отец владеет командой, к тебе будут относиться по-другому.

Лэнс в Ф1 уже шестой год, но за все это время он так и не доказал, что достоин чего-то больше, чем нынешний Астон Мартин. Да, у него было три бронзы, две из которых пришлись на один сезон, но это было два года назад. И с того момента он не приблизился к статусу среднего пилота. Что же с ним в 2023 году сделает Алонсо...

Алекс Албон (Уильямс) - 6/10

Тайский пилот выжимает все и даже больше из того, что называют болидом Уильямс. Сложно претендовать на попадание в очковую зону на худшей машине пелотона, но Алекс забрался в заветную десятку дважды, еще пару-тройку раз остановившись в паре шагов от своей цели.

После периода в Ред Булл и Торо Россо "вилки" ощущаются совсем иначе, но лучше так, чем оставаться вовсе вне спорта. Именно так и подумал Албон, когда в стиле Оскара Пиастри объяил о многолетней сделке с командой.

Николас Латифи (Уильямс) - 12/10

Разве могло быть по другому? Разве первый человек в истории, который с фиолетовым первым сектором занял последнее место в квалификации, мог получить другую оценку? Кто угодно, но только не ГОАТифи, только не наследник Айртона Сенны.

А если серьезно, то канадец остается единственным пилотом на стартовой решетке, который так ни разу и не финишировал в очках. И судя по результатам, вряд ли мы увидим Николаса в этом году в ТОП-10. Хотя год назад он там побывал дважды...

Нико Хюлькенберг (Астон Мартин) - ¯\_(ツ)_/¯

Спасибо, что пришел, заменил Себастьяна Феттеля, пока тот болел коронавирусом, и ушел. HulkenBACK навсегда!

Алексей Погорелов, ISPORT.ua