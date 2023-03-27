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Райкконен: NASCAR ощущается как олдскульная Формула 1 без ДРС

Кими определенно больше нравится обгонять без использования подвижной части заднего антикрыла.
Сегодня, 18:32
Кими Райкконен / Getty Images
Кими Райкконен / Getty Images

В воскресенье, 26 марта, чемпион мира Формулы 1 2007 года Кими Райкконен во второй раз принял участие в гонке NASCAR на Трассе Америк в Остине, воссоединившись с командой Trackhouse Racing Chevrolet, с которой он дебютировал в Уоткинс-Глене в прошлом году.

Выступая перед гонкой, Райкконен сказал, что одним из плюсов NASCAR является то, что там гонщики могут бороться друг с другом без использования каких-либо подвижных аэродинамических устройств, таких как ДРС, которая используется в Ф1 с 2011 года.

"Люди действительно могут совершать обгоны без ДРС, и это больше похоже на обычные гонки Ф1 в старом стиле", - цитирует Кими Motorsport.

"Гонки немного отличаются, потому что в Ф1 с открытыми колесами, если вы заденете кого-то, вы обычно потеряете машину или потеряете колесо. Вы не можете так сильно рисковать в Формуле 1, потому что вы теряете крошечные части машины, и ваша машина внезапно становится на секунду медленнее, чем должна быть".

Райкконен в черной машине
Райкконен в черной машине / Источник: Getty Images

"В NASCAR гонки могут быть более близкими. Очевидно, что правила другие, здесь они более открытые. Как я понял, если вы будете вести себя как-то агрессивно, то оппоненты будут вести себя так же против вас. Это делает концовку гонки более захватывающей, когда гонщики могут быть довольно агрессивными".

Несмотря на то, что Кими в квалификации занял 12-е место, по ходу заезда у него возникли сложности, его даже развернуло. В итоге он финишировал 27-м, но после гонки Райкконен получил 30-секундный штраф, который отбросил его на 29-е место.

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Стоит отметить, что в гонке также принимал участие еще один чемпион мира Ф1 Дженсон Баттон - британец приехал к финишу 18-м.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кими Райкконен NASCAR

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