iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Он был собой: Леклер выбрал своего гонщика-ориентира

Пилот Феррари особенно пристально следил за выступлениями в данный момент последнего чемпиона за рулем Скудерии.
Сегодня, 13:59
Кими Райкконен / Getty Images
Кими Райкконен / Getty Images

Шарль Леклер назвал Кими Райкконена своим ориентиром в Формуле-1. В детстве монегаск болел за финского пилота.

"Если говорить о гонщике, который был ориентиром, назову Кими. Когда я ребенком мечтал однажды оказаться в Формуле-1, то он был тем, за кем следил.

Мне нравились его простота, отсутствие барьеров – он был собой, а меня это очаровывало. Когда наши пути пересеклись позже, то это подтвердилось", – рассказал Леклер Milano Finanza.

Райкконен защищал цвета Скудерии в 2007-2009, 2014-2018 гг. Финн одержал 10 побед за Феррари и завоевал чемпионский титул в сезоне-2007. В 2019 году его место в итальянской конюшне отошло именно Леклеру.

К слову, ранее Хорнер озвучил цели Лоусона на новый сезон.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Кими Райкконен Шарль Леклер

Статьи по теме

Хэмилтон в ярком образе прибыл на базу Феррари Хэмилтон в ярком образе прибыл на базу Феррари
Вице-чемпион Формулы-1 оценил переход Хэмилтона в Феррари Вице-чемпион Формулы-1 оценил переход Хэмилтона в Феррари
Феррари первой назвала дату презентации болида-2025 Феррари первой назвала дату презентации болида-2025
Кадиллак подписал соглашение о поставках моторов с одной из команд Формулы-1 Кадиллак подписал соглашение о поставках моторов с одной из команд Формулы-1
Помочь журналистам

Видео

Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча
Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: завершился этап в Антхольце, вскоре стартует чемпионат мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина догнала Костюк, взлет Ястремской в ​​топ-50 мира
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко остался первой ракеткой Украины, Приходько пошел на подъем
просмотров
Определятся пары 1/16 финала: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Бокс17:00
Промоутер Усика оценил шансы Джошуа стать чемпионом мира
Европа16:54
Милан объявил о переходе бомбардира Фейеноорда
Европа16:35
Манчестер Сити подпишет полузащитника Порту за колоссальную сумму
Киберспорт16:15
NaVi сыграют с россиянами во втором матче на IEM Katowice 2025: онлайн-трансляция
Украина16:10
Бражко в Вулверхэмптон: Суркис поставил точку в переходе
Бокс15:52
"Это маленький секрет": промоутер ответил, может ли Усик закончить карьеру
Европа15:42
Рэшфорд выбрал красноречивый номер в Астон Вилле
Киберспорт15:30
IEM Katowice 2025: MOUZ - Liquid, Natus Vincere - Spirit, G2 - FaZe
Европа15:18
Английский клуб оригинально представил новичка в стиле культового сериала
Европа15:00
Последний день трансферного окна: самые интересные переходы (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK