Он был собой: Леклер выбрал своего гонщика-ориентира

Пилот Феррари особенно пристально следил за выступлениями в данный момент последнего чемпиона за рулем Скудерии.

Шарль Леклер назвал Кими Райкконена своим ориентиром в Формуле-1. В детстве монегаск болел за финского пилота.

"Если говорить о гонщике, который был ориентиром, назову Кими. Когда я ребенком мечтал однажды оказаться в Формуле-1, то он был тем, за кем следил.

Мне нравились его простота, отсутствие барьеров – он был собой, а меня это очаровывало. Когда наши пути пересеклись позже, то это подтвердилось", – рассказал Леклер Milano Finanza.

Райкконен защищал цвета Скудерии в 2007-2009, 2014-2018 гг. Финн одержал 10 побед за Феррари и завоевал чемпионский титул в сезоне-2007. В 2019 году его место в итальянской конюшне отошло именно Леклеру.

К слову, ранее Хорнер озвучил цели Лоусона на новый сезон.

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