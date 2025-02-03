Хорнер раскрыл цели Лоусона на дебютный сезон в Ред Булл

Кристиан Хорнер оценил уровень японца Юки Цуноды из Рейсинг Буллз. Кроме того, глава Ред Булл озвучил ожидания от новозеландца Лиама Лоусона.

"Юки, безусловно, входит в список пилотов системы Ред Булл. Наши гонщики остаются нашими приоритетами. Юки – очень талантливый пилот, поэтому мы будем внимательно следить за ним, как и за Исаком Аджаром.

Какие цели сезона будут у Лоусона? Просто набирать как можно больше очков", – цитирует функционера RacingNews365.

В грядущем сезоне Ред Булл будет выступать без Серхио Переса. Мексиканца в кокпите австрийской конюшни заменил Лоусон, хотя Цунода получил больше опыта на уровне F1.

К слову, ФИА усилит тесты на гибкость крыльев, нарушив собственное обещание.

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