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Автоспорт

ФИА ужесточит тесты на гибкость крыльев, хотя обещала этого не делать

В пелотоне считают, что решение продавил Макларен.
Сегодня, 20:35
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

ФИА объявила, что ужесточит тесты на проверку гибкости задних и передних антикрыльев.

Напомним, что в прошлом сезоне Ред Булл и Феррари жаловались на гибкие крылья Макларен, заявляя, что те нарушают правила. В итоге итальянская конюшня сделала себе такие же, а "быки" проиграли в этой гонке.

В декабре директор ФИА по "формульным" сериям Николас Томбасис заявил, что ФИА не будет ужесточать проверки. К тому моменту уже было известно, что Ред Булл вложил немалые средства в разработку собственных гибких антикрыльев.

Однако неожиданно федерация пересмотрела свое решение. Уже на Гран-при Австралии будут действовать новые нормы для передних антикрыльев, а в июне введут ограничения и для задних. Все для того, чтобы команды спели подготовиться.

Также сообщается, что такое решение вызвало негодование в пелотоне, а в Ред Булл все пришли в ярость. 

Предполагают, что Макларен надавил на ФИА ужесточить тесты, так как боялся того, что Феррари и Ред Булл навяжут ему борьбу в новом сезоне.

Ранее также стало известно, что Боттас не выпустит новый календарь.

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