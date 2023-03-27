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Автоспорт

Гран-при Австралии - исторически самый неудобный для Ред Булл

На Альберт-Парке на счету "быков" ни одной победы и ни одного поула в гибридную эру.
Сегодня, 17:32
Ред Булл / Getty Images
Ред Булл / Getty Images

В воскресенье, 2 апреля, состоится третий гоночный этап Формулы 1 сезона-2023 - Гран-при Австралии.

Ред Булл подходит к этой гонке в статусе явного фаворита, имея заметное преимущество над всеми остальными командами. Это должно помочь австрийцам прервать неудачную серию.

Как сообщает F1 Statsguru, начиная с 2014 года, когда Ф1 перешла в гибридную эру, Ред Булл не завоевал ни одной победы и ни одного поула.

Лучшим результатом команды было третье место в гонке 2019 года и второе место в прошлом году.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и краткой историей Гран-при Австралии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Гран-при Австралии

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