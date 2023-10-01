Ферстаппен: Мне все равно, когда я стану чемпионом, после спринта или Гран-при

Нидерландец знает, что он в любом случае выиграет свой третий титул чемпиона мира.

Макс Ферстаппен заявил, что ему без разницы, когда именно он станет трехкратным чемпионом мира, сообщает RacingNews365.

Пилот Ред Булл может досрочно завоевать чемпионский титул во время спринта в Катаре. Если же не выполнятся определенные условия, то он станет чемпионов уже после Гран-при.

"У мене не будет никаких эмоций. Произойдет это в субботу, воскресенье или через неделю - без разницы. Я знаю, что это произойдет. Но это не то, о чем я слишком много думаю", - сказал Макс.

"Может быть, это (чемпионство после спринта) хорошо? Спокойно проведу вечер. Возможно, время реакции на огни светофора в воскресенье будет немного медленнее. Но лично я об этом не думаю".

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"Мы переживаем действительно потрясающий год как команда. И мне все равно, где я стану чемпионом".

Напомним, что Гран-при Катара состоится в воскресенье, 8 октября. На ISPORT можно ознакомиться с календарем Формулы 1 сезона-2023.

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