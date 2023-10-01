Ферстаппен: Мне все равно, когда я стану чемпионом, после спринта или Гран-при
Макс Ферстаппен заявил, что ему без разницы, когда именно он станет трехкратным чемпионом мира, сообщает RacingNews365.
Пилот Ред Булл может досрочно завоевать чемпионский титул во время спринта в Катаре. Если же не выполнятся определенные условия, то он станет чемпионов уже после Гран-при.
"У мене не будет никаких эмоций. Произойдет это в субботу, воскресенье или через неделю - без разницы. Я знаю, что это произойдет. Но это не то, о чем я слишком много думаю", - сказал Макс.
"Может быть, это (чемпионство после спринта) хорошо? Спокойно проведу вечер. Возможно, время реакции на огни светофора в воскресенье будет немного медленнее. Но лично я об этом не думаю".
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"Мы переживаем действительно потрясающий год как команда. И мне все равно, где я стану чемпионом".
Напомним, что Гран-при Катара состоится в воскресенье, 8 октября. На ISPORT можно ознакомиться с календарем Формулы 1 сезона-2023.
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