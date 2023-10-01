Перес вошел в тройку пилотов по причиненному команде ущербу

Портал RacingNews365 составил список пилотов, которые нанесли своим командам наибольший финансовый ущерб.

Список, ожидаемо, возглавил новичок Уильямс Логан Сарджент, который разбил болидов на почти четыре долларов.

На втором месте расположился пилот Астон Мартин Лэнс Стролл, а тройку замкнул Серхио Перес.

Интересно, что напарник Чеко Макс Ферстаппен нанес наименьший ущерб своей команде, среди всех пилотов пелотона.

Ущерб пилотов из-за аварий в сезоне-2023

Логан Сарджент (Уильямс) – 3,9 млн Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 2,6 Серхио Перес (Ред Булл) – 2,5 Пьер Гасли (Альпин) – 2,2 Алекс Албон (Уильямс) – 1,8 Оскар Пиастри (Макларен) – 1,6 Карлос Сайнс (Феррари) – 1,6 Шарль Леклер (Феррари) – 1,5 Эстебан Окон (Альпин) – 1,5 Юки Цунода (Альфа Таури) – 1,3 Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) – 1,2 Ник де Врис / Даниэль Риккардо / Лиам Лоусон (Альфа Таури) – 1,2 Нико Хюлькенберг (Хаас) – 0,9 Кевин Магнуссен (Хаас) – 0,9 Джордж Расселл (Мерседес) – 0,7 Ландо Норрис (Макларен) – 0,6 Валттери Боттас (Альфа Ромео) – 0,6 Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 0,5 Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 0,4 Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 0,2

Ранее также сообщалось, что Уильямс хотели бы оставить Сарджента на следующий сезон.

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