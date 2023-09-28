Уильямс хочет сохранить Сарджента на 2024 год

Судя по всему, американский гонщик займет последнее свободное место в Формуле 1 следующего сезона.

Руководитель Уильямса Джеймс Воулз заявил, что команда рассчитывает на Логана Сарджента в качестве напарника Алекса Албона в следующем сезоне, сообщает официальный сайт Формулы 1.

Воулз поддержал 22-летнего американца, который в этом году до сих пор не заработал ни единого очка, отметившись лишь регулярными авариями.

"У Логана есть очень четкие цели относительно того, чего он должен достичь до конца сезона, и мы постоянно работаем с ним", — сказал Воулз.

"И это важный момент: мы работаем с ним. Мы хотим, чтобы он добился успеха, и мы хотим, чтобы он был за рулем нашего болида в следующем году".

"Это тоже во многом зависит от нас. У болида Логана нет той же аэродинамической характеристики, что имеет болид Алекса. Так получилось из-за больших убытков в этом году".

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Отметим, что на счету Алекса Албона 21 очко после семнадцати этапов Формулы 1 сезона-2023. Благодаря этому Уильямс занимает седьмое место Кубка конструкторов.

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