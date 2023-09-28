Ферстаппен и Ред Булл убивают интерес к Формуле-1 - исследование

Охват аудитории и ее интерес к Формуле-1 стремительно упал в этом году, говорят данные исследования портала Buzz Radar.

Компания изучила реакции болельщиков в социальных сетях и пришла к выводу, что после стремительно роста интереса к серии в 2021 году, все показатели рухнули в этом году.

Причиной тому является тотальное доминирование Макса Ферстаппена и Ред Булл. Общее количество упоминаний упало на 60 %, а приток новых фолловеров - на 40 %.

Кроме того было обнаружено, что большинство постов о Формуле-1 имеют скорее негативный оттенок, часто используются слова "скучный" и "раздражающий". Соответственно, количество позитивных постов резко пошло на убыль.

Далее иследователи обратились к ИИ, выводы которого оказались неутешительными. Если Макс продолжить доминацию, то к концу 2024 года новая аудитория Формулы-1 упадет на 50 % и далее интерес будет только падать.

Подобное явление, однако не в таких масштабах, было зафиксировано в последний раз в 2018 году, когда Льюис Хэмилтон выигрывал свой титул с наибольшим отрывом для себя отрывом.

Ранее также сообщалось, что Ред Булл пообещал своему молодому пилоту место в 2025 году.

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