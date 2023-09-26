iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Ред Булл пообещал Лоусону место в Формуле 1 в 2025 году

Новозеландец за короткий промежуток времени сумел убедить команду в своем таланте и умениях.
Сегодня, 19:20
Лиам Лоусон / Getty Images
Лиам Лоусон / Getty Images

Лиам Лоусон достаточно успешно заменяет Даниэля Риккардо за рулем болида Альфа Таури.

В четырех гонках 21-летний новозеландец умудрился заработать очки, при этом ни разу не финишировав ниже 13-го места.

Однако несмотря на это Альфа Таури во время этапа в Японии объявила о том, что Риккардо и Юки Цунода будут боевыми пилотами в 2024 году.

Лоусон же будет резервным пилотом, что его не вполне устраивает. Однако он все же согласился на такую роль, так как он получил гарантии от Ред Булл, что он займет место за рулем "быков" или Альфа Таури в 2025 году, сообщает Sports Illustrated.

По информации источника, это был единственный аргумент, который убедил его принять роль резервиста.

Читай также: Девушка впервые за пять лет проехалась в болиде Формулы 1

Таким образом под угрозой оказались сразу трое: Серхио Перес, Цунода и Риккардо - Лоусон должен будет занять место одного из этой троицы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Альфа Таури

Статьи по теме

Ферстаппен может стать чемпионом мира еще до выхода на старт Гран-при Катара Ферстаппен может стать чемпионом мира еще до выхода на старт Гран-при Катара
Ферстаппен начал новую победную серию, выиграв Гран-при Японии Ферстаппен начал новую победную серию, выиграв Гран-при Японии
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
РБ Лейпциг хочет сохранить арендованного у ПСЖ талантливого игрока РБ Лейпциг хочет сохранить арендованного у ПСЖ талантливого игрока
Помочь журналистам

Видео

Чжилей эффектным нокаутом победил Джойса в реванше: видео лучших моментов боя
Чжилей эффектным нокаутом победил Джойса в реванше: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко опустились, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла Украине первые очки группового этапа еврокубков
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина осталась на своей прошлой позиции
просмотров

Последние новости

Европа20:48
РБ Лейпциг хочет сохранить арендованного у ПСЖ талантливого игрока
Европа20:35
Один из самых перспективных форвардов Европы рассказал, кто является его кумиром
Киберспорт20:31
ESL Pro League Season 18: старт плей-офф - Monte обыграли fnatic, Astralis уступили Eternal Fire
Киберспорт20:25
Monte одолели fnatic и прошли в следующий раунд плей-офф ESL Pro League Season 18
Европа20:05
Реал определился с кандидатурой преемника Анчелотти
Европа20:04
Франция объявила экс-президента федерации футбола Катара в международный розыск
Украина19:40
Матч против Вереса стал для Степаненко 400-м в футболке Шахтера
Европа19:31
Британский ведущий жестко раскритиковал тен Хага
Формула 119:20
Ред Булл пообещал Лоусону место в Формуле 1 в 2025 году
Украина18:59
Шахтер уверенно прошел в следующую стадию Кубка Украины, обыграв Верес
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK