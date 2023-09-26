Ред Булл пообещал Лоусону место в Формуле 1 в 2025 году

Новозеландец за короткий промежуток времени сумел убедить команду в своем таланте и умениях.

Лиам Лоусон достаточно успешно заменяет Даниэля Риккардо за рулем болида Альфа Таури.

В четырех гонках 21-летний новозеландец умудрился заработать очки, при этом ни разу не финишировав ниже 13-го места.

Однако несмотря на это Альфа Таури во время этапа в Японии объявила о том, что Риккардо и Юки Цунода будут боевыми пилотами в 2024 году.

Лоусон же будет резервным пилотом, что его не вполне устраивает. Однако он все же согласился на такую роль, так как он получил гарантии от Ред Булл, что он займет место за рулем "быков" или Альфа Таури в 2025 году, сообщает Sports Illustrated.

По информации источника, это был единственный аргумент, который убедил его принять роль резервиста.

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Таким образом под угрозой оказались сразу трое: Серхио Перес, Цунода и Риккардо - Лоусон должен будет занять место одного из этой троицы.

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