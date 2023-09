Девушка впервые за пять лет проехалась в болиде Формулы 1

Каскадер Джесс Хоукинс проехала 26 кругов на болиде Астон Мартин 2021 года, AMR21, на трассе Хунгароринг, где каждый год проводится Гран-при Венгрии, сообщает ESPN.

Хоукинс стала первой девушкой за почти пять лет, которая управляла современной машиной Формулы 1.

Последней девушкой-пилотом, протестировавшей современную машину Формулы 1, была Татьяна Кальдерон из Колумбии на мероприятии перед Гран-при Мексики в 2018 году.

“This has made every bit of blood, sweat and tears worth it.”



Last week, following months of preparation, AMF1 Team Driver Ambassador @1JessicaHawkins drove an #F1 car for the very first time, getting behind the wheel of the AMR21 in a private test at the Hungaroring. pic.twitter.com/nrJalJXlo8