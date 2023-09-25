Отец Переса: Машина Ред Булл построена под Ферстаппена

Отец Серхио Переса объяснил неудачи своего сына.

Напомним, что в последний раз мексиканский пилот обыгрывал своего партнера по команде в апреле в Азербайджане.

Антонио Перес считает, что его сын сейчас на своем месте, ведь все в Ред Булл работает ради победы Макса, поскольку чемпион может быть только один.

"Чеко продолжает сражаться. Машина построена под Макса, потому что он любит, когда все сцепление в передней части, а Чеко всегда пилотировал машины со сцеплением в задней части.

Чеко находится на той позиции, ради которой его нанимали – на втором месте. Есть только один чемпион, и это надо понять. Он должен работать и уважать этот факт. Все сделано для того, чтобы чемпионом стал Макс. Если бы Серхио был в другой команде, то мог оказаться четвертым или шестым", – заявил Антонио Перес для Esto.

Ранее также Сайнс признался, что его повеселила тактика Мерседес.

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