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Автоспорт

"Я смеялся прямо в болиде": Сайнс отметил командную тактику Мерседес на Гран-при Японии

Пилот Феррари едва не тал жертвой собственного трюка.
Сегодня, 12:35
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Чтобы победить на Гран-при Сингапура, Карлос Сайнс сбросил темп и дал приблизиться к себе Ландо Норрису, который воспользовался ДРС во время обороны от Джорджа Расселла.

В Японии Мерседес решил тем же способом защититься уже от самого испанца, но ничего не удалось. Однако Карлоса этот момент повеселил.

Еще во время гонки он сказал своему гоночному инженеру, что Расселл и Хэмилтон используют его трюк против него же. А уже после заезда он дал развернутый комментарий этой ситуации.

 

"Да, на самом деле мне это показалось забавным. Я смеялся в болиде, потому что видел, как Льюис притормозил на скорости в повороте 130R, чтобы дать Джорджу ДРС", - цитирует Сайнса GP Blog.

"Я подумал: мне нужно убедиться, что я атакую ​​Джорджа в шикане. Если я не пройду его по внешнему радиусу, пройти его будет невозможно".

"И я вошел очень глубоко в шикану и использовал ДРС, слипстрим, чтобы обогнать его. Это было весело. И да, из-за моих собственных трюков это чуть не стоило мне собственной позиции".

Ранее Шарль Леклер предсказал борьбу Феррари и Мерседес за второе место в Кубке конструкторов.

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