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Автоспорт

Леклер предсказывает борьбу между Феррари и Мерседес за второе место Кубка конструкторов

Монегаск уверен, что нынешняя форма Скудерии позволит им стать второй лучшей командой пелотона.
Сегодня, 16:35
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Пилот Феррари Шарль Леклер финишировал четвертым на Гран-при Японии, уступив лишь Максу Ферстаппену (Ред Булл) и дуэту из МакЛарен.

Монегаск доволен формой итальянской конюшни в последнее время. Это позволяет ему верить в то, что Скудерия сможет побороться с Мерседес за второе место Кубка конструкторов.

"МакЛарены сегодня были действительно сильны. Мы мало что могли бы сделать лучше", - цитирует Шарля официальный сайт Формулы 1.

"Мне пришлось действовать очень агрессивно при обгоне Джорджа (Расселла), чтобы не потерять слишком много времени. Это хорошо сработало. Потом я просто справился со своими шинами, так что я доволен сегодняшним выступлением".

"Мерседес сильны, особенно в сегодняшней гонке. В конце они оказали на нас небольшое давление. Это будет очень упорная борьба (за второе место КК)".

"Мы немного непостоянны в гонке, они - в квалификации. Но у меня внутри есть ощущение, что за последние уик-энды мы кое-чему научились, что, надеюсь, даст нам преимущество до конца сезона".

На данный момент Мерседес опережает Феррари на 20 очков в Кубке конструкторов. До конца сезона осталось шесть Гран-при и две спринтерские гонки.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари мерседес Кубок Конструкторов Шарль Леклер

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