Ферстаппен начал новую победную серию, выиграв Гран-при Японии
В воскресенье, 24 сентября, завершился семнадцатый этап Формулы 1 сезона-2023 - в Судзуке прошел Гран-при Японии.
После провала в Сингапуре к победному пути вернулся пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. Сразу за ним финишировали два представителя МакЛарена, Ландо Норрис и Оскар Пиастри, для которого это первое попадание на подиум в его карьере в "королевских гонках".
Гонку на Судзуке нельзя назвать самой интересной в этом сезоне, но она определенно подарила несколько запоминающихся моментов. Особенно на первых кругах.
На старте оба МакЛарена здорово среагировали на огни светофора, а Ландо Норрис и вовсе пытался обойти Макса Ферстаппена по внешнему радиусу первого поворота, но пилот Ред Булл отбил эту атаку, после чего ожидаемо начал отрываться.
Чуть позади Льюис Хэмилтон успешно прошел Серхио Переса, а мекксиканец в свою очередь задел болид британца, сломав себе переднее антикрыло. Чеко был вынужден заезжать на ранний пит-стоп, после чего получил штраф +5 секунд.
А вот сзади случилось сильное столкновение, которое напрямую повлияло на исход гонки для сразу нескольких гонщиков.
Алекс Албон и Валттери Боттас не поделили место. Как результат, поврежденные болиды обоих гонщиков, прокол у Боттаса и куча обломков на трассе, на которые "успешно" наехал Чжоу Гуаньюй.
Из-за этого уже на втором круге на трек выехала машина безопасности, которая сдерживала пелотон на протяжении двух следующих кругов.
За это время в боксы успели заехать Эстебан Окон, Чжоу, Албон, Боттас и Логан Сарджент. А Хэмилтону сообщили, что на его болиде есть минимальные повреждения (они никак не повлияли на его гонку).
Рестарт прошел спокойно, но вскоре Боттас стал жертвой Логана Сарджента - с "помощью" американца, который за свой маневр получит +5 секунд, пилот Альфа Ромео вылетел с трассы.
Валттери заехал в боксы, где механики проверили его болид, после чего выпустили его обратно. Но не надолго - спустя всего пару кругов финский гонщик был вынужден сойти с дистанции.
На 12-м круге Перес подумал, что одного столкновения с Хэмилтоном ему было мало, и влетел в заднее левое колесо Магнуссена. В итоге датчанина развернуло, а мексиканец получил еще один штраф.
Однако сразу отстоять штраф Чеко не удалось - он, как и Боттас, заехал в боксы по приказу команды и не выезжал оттуда.
Но это был не последний раз, когда мы увидели его на трассе. На 40-м круге "быки" выпустили Серхио обратно.
Как оказалось, Ред Булл связался с судьями гонки, чтобы согласовать возвращение пилота на трек. Мексиканец выехал, отстоял свой штраф за столкновение с Магнуссеном и заехал обратно.
Если бы он этого не сделал, штраф с этой гонки перенесся бы на Гран-при Катара, чего Ред Булл вряд ли хотели бы.
А до этого момента еще к середине дистанции гонку досрочно и поочередно завершили Лэнс Стролл, Сарджент и Албон.
Расселл и Хэмилтон вели между собой напряженную борьбу, которая едва не завершилась контактом. По радио Джордж спросил у команды, с кем они сражаются: друг с другом или с остальными.
Так как это не первый подобный инцидент между пилотами Мерседес, можно предположить, что в будущем они все же дойдут до серьезного конфликта.
В определенный момент после питов Норрис настиг Пиастри, который на 11 секунд отстал от Ферстаппена. Ландо мягко намекнул команде, что было бы неплохо поменяться местами с Оскаром, чтобы не испортить им обоим гонку.
Команда прислушалась к британцу и вскоре напарники произвели обмен позициями.
Так как Расселл долго не заезжал за свежей резиной, он предложил команде подумать насчет тактики одного пит-стопа, что, собственно и произошло. После своей единственной остановки он боролся лишь с пилотами Феррари и Хэмилтоном.
Леклер достаточно легко прошел его, после чего британца догнали сэр Льюис и Карлос Сайнс.
И в этот момент "серебряные стрелы" решили ответить испанцу его же приемом с Гран-при Сингапура: Расселл давал ДРС Хэмилтону, который оборонялся от Сайнса. Пилот Феррари сразу же догадался, что его соперники пытаются сделать.
Но это был не день командной работы - гоночный инженер сказал Джорджу пропустить Льюиса. После обмена позициями Расселл еще немного продержался, но все же стал жертвой обгона Сайнса.
К сожалению, Хэмилтон и Сайнс не успели подарить нам борьбу, так как гонка подошла к концу. Макс Ферстаппен завоевал свою 47-ю победу в карьере, заработал дополнительный балл за самый быстрый круг и принес Ред Булл звание чемпиона Кубка конструкторов.
Позади на втором и третьем местах соответственно финишировали Норрис и Пиастри, который был признан гонщиком дня.
DOUBLE. PODIUM. MOOD! 🏆🏆#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/vMxFykAv4o— McLaren (@McLarenF1) September 24, 2023
Стоит отметить попадание в очки обоих пилотов Альпин, а также еще одно хорошее выступление Лиама Лоусона, который опередил Юки Цуноду на домашнем этапе японца.
Организаторы гонки при партнерстве с Lenovo подготовили специальные кубки: при поцелуе в определенной зоне трофей светился цветами флага его обладателя.
😘 🇳🇱 🏆#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/aKEVfJdN0d— Autosport (@autosport) September 24, 2023
Итоговая классификация
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Ландо Норрис (МакЛарен)
- Оскар Пиастри (МакЛарен)
- Шарль Леклер (Феррари)
- Льюис Хэмилтон (Мерседес)
- Карлос Сайнс (Феррари)
- Джордж Расселл (Мерседес)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин)
- Эстебан Окон (Альпин)
- Пьер Гасли (Альпин)
- Лиам Лоусон (Альфа Таури)
- Юки Цунода (Альфа Таури)
- Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео)
- Нико Хюлькенберг (Хаас)
- Кевин Магнуссен (Хаас)
Сошли: Алекс Албон, Логан Сарджент (оба - Уильямс), Лэнс Стролл (Астон Мартин), Серхио Перес дважды (Ред Булл), Валттери Боттас (Альфа Ромео).
Следующая гонка состоится только через две недели, это будет Гран-при Катара, который преподнесет четвертый спринт в этом сезоне.
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