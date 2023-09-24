Ферстаппен начал новую победную серию, выиграв Гран-при Японии

К сожалению, пилоты МакЛарена смогли навязать борьбу нидерландцу только до первого поворота.

В воскресенье, 24 сентября, завершился семнадцатый этап Формулы 1 сезона-2023 - в Судзуке прошел Гран-при Японии.

После провала в Сингапуре к победному пути вернулся пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. Сразу за ним финишировали два представителя МакЛарена, Ландо Норрис и Оскар Пиастри, для которого это первое попадание на подиум в его карьере в "королевских гонках".

Гонку на Судзуке нельзя назвать самой интересной в этом сезоне, но она определенно подарила несколько запоминающихся моментов. Особенно на первых кругах.

На старте оба МакЛарена здорово среагировали на огни светофора, а Ландо Норрис и вовсе пытался обойти Макса Ферстаппена по внешнему радиусу первого поворота, но пилот Ред Булл отбил эту атаку, после чего ожидаемо начал отрываться.

Чуть позади Льюис Хэмилтон успешно прошел Серхио Переса, а мекксиканец в свою очередь задел болид британца, сломав себе переднее антикрыло. Чеко был вынужден заезжать на ранний пит-стоп, после чего получил штраф +5 секунд.

А вот сзади случилось сильное столкновение, которое напрямую повлияло на исход гонки для сразу нескольких гонщиков.

Алекс Албон и Валттери Боттас не поделили место. Как результат, поврежденные болиды обоих гонщиков, прокол у Боттаса и куча обломков на трассе, на которые "успешно" наехал Чжоу Гуаньюй.

Из-за этого уже на втором круге на трек выехала машина безопасности, которая сдерживала пелотон на протяжении двух следующих кругов.

За это время в боксы успели заехать Эстебан Окон, Чжоу, Албон, Боттас и Логан Сарджент. А Хэмилтону сообщили, что на его болиде есть минимальные повреждения (они никак не повлияли на его гонку).

Рестарт прошел спокойно, но вскоре Боттас стал жертвой Логана Сарджента - с "помощью" американца, который за свой маневр получит +5 секунд, пилот Альфа Ромео вылетел с трассы.

Валттери заехал в боксы, где механики проверили его болид, после чего выпустили его обратно. Но не надолго - спустя всего пару кругов финский гонщик был вынужден сойти с дистанции.

На 12-м круге Перес подумал, что одного столкновения с Хэмилтоном ему было мало, и влетел в заднее левое колесо Магнуссена. В итоге датчанина развернуло, а мексиканец получил еще один штраф.

Однако сразу отстоять штраф Чеко не удалось - он, как и Боттас, заехал в боксы по приказу команды и не выезжал оттуда.

Но это был не последний раз, когда мы увидели его на трассе. На 40-м круге "быки" выпустили Серхио обратно.

Как оказалось, Ред Булл связался с судьями гонки, чтобы согласовать возвращение пилота на трек. Мексиканец выехал, отстоял свой штраф за столкновение с Магнуссеном и заехал обратно.

Если бы он этого не сделал, штраф с этой гонки перенесся бы на Гран-при Катара, чего Ред Булл вряд ли хотели бы.

А до этого момента еще к середине дистанции гонку досрочно и поочередно завершили Лэнс Стролл, Сарджент и Албон.

Расселл и Хэмилтон вели между собой напряженную борьбу, которая едва не завершилась контактом. По радио Джордж спросил у команды, с кем они сражаются: друг с другом или с остальными.

Так как это не первый подобный инцидент между пилотами Мерседес, можно предположить, что в будущем они все же дойдут до серьезного конфликта.

В определенный момент после питов Норрис настиг Пиастри, который на 11 секунд отстал от Ферстаппена. Ландо мягко намекнул команде, что было бы неплохо поменяться местами с Оскаром, чтобы не испортить им обоим гонку.

Команда прислушалась к британцу и вскоре напарники произвели обмен позициями.

Так как Расселл долго не заезжал за свежей резиной, он предложил команде подумать насчет тактики одного пит-стопа, что, собственно и произошло. После своей единственной остановки он боролся лишь с пилотами Феррари и Хэмилтоном.

Леклер достаточно легко прошел его, после чего британца догнали сэр Льюис и Карлос Сайнс.

И в этот момент "серебряные стрелы" решили ответить испанцу его же приемом с Гран-при Сингапура: Расселл давал ДРС Хэмилтону, который оборонялся от Сайнса. Пилот Феррари сразу же догадался, что его соперники пытаются сделать.

Но это был не день командной работы - гоночный инженер сказал Джорджу пропустить Льюиса. После обмена позициями Расселл еще немного продержался, но все же стал жертвой обгона Сайнса.

К сожалению, Хэмилтон и Сайнс не успели подарить нам борьбу, так как гонка подошла к концу. Макс Ферстаппен завоевал свою 47-ю победу в карьере, заработал дополнительный балл за самый быстрый круг и принес Ред Булл звание чемпиона Кубка конструкторов.

Позади на втором и третьем местах соответственно финишировали Норрис и Пиастри, который был признан гонщиком дня.

Стоит отметить попадание в очки обоих пилотов Альпин, а также еще одно хорошее выступление Лиама Лоусона, который опередил Юки Цуноду на домашнем этапе японца.

Организаторы гонки при партнерстве с Lenovo подготовили специальные кубки: при поцелуе в определенной зоне трофей светился цветами флага его обладателя.

Итоговая классификация

Макс Ферстаппен (Ред Булл) Ландо Норрис (МакЛарен) Оскар Пиастри (МакЛарен) Шарль Леклер (Феррари) Льюис Хэмилтон (Мерседес) Карлос Сайнс (Феррари) Джордж Расселл (Мерседес) Фернандо Алонсо (Астон Мартин) Эстебан Окон (Альпин) Пьер Гасли (Альпин) Лиам Лоусон (Альфа Таури) Юки Цунода (Альфа Таури) Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) Нико Хюлькенберг (Хаас) Кевин Магнуссен (Хаас)

Сошли: Алекс Албон, Логан Сарджент (оба - Уильямс), Лэнс Стролл (Астон Мартин), Серхио Перес дважды (Ред Булл), Валттери Боттас (Альфа Ромео).

Следующая гонка состоится только через две недели, это будет Гран-при Катара, который преподнесет четвертый спринт в этом сезоне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!