Ред Булл - победитель Кубка конструкторов 2023 года
В воскресенье, 24 сентября, состоялся Гран-при Японии, который завершился победой Макса Ферстаппена.
За счет первого места и лучшего круга гонки нидерландец принес своей команде 26 очков в зачет Кубка конструкторов - теперь на счету Ред Булл 623 балла.
Как сообщает Формула 1 в своих социальных сетях, этого оказалось достаточно, чтобы Ред Булл досрочно стал победителем Кубка конструкторов.
CHAMPIONS! 🏆@redbullracing make it back-to-back constructors’ titles!#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/mL8kEpdLNZ— Formula 1 (@F1) September 24, 2023
2010 👑 2011 👑 2012 👑 2013 👑 2022 👑 𝟐𝟎𝟐𝟑 👑 pic.twitter.com/IsKL1jRBZh— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) September 24, 2023
Австрийский коллектив не только защитил свой статус чемпиона, но и также завоевал свой шестой Кубок.
Ранее "быки" становились лучшей командой пелотона по итогам сезона в 2010, 2011, 2012, 2013 и 2022 годах.
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