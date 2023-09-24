Ред Булл - победитель Кубка конструкторов 2023 года

Лучшая команда сезона досрочно завоевала один из кубков.

В воскресенье, 24 сентября, состоялся Гран-при Японии, который завершился победой Макса Ферстаппена.

За счет первого места и лучшего круга гонки нидерландец принес своей команде 26 очков в зачет Кубка конструкторов - теперь на счету Ред Булл 623 балла.

Как сообщает Формула 1 в своих социальных сетях, этого оказалось достаточно, чтобы Ред Булл досрочно стал победителем Кубка конструкторов.

2010 👑 2011 👑 2012 👑 2013 👑 2022 👑 𝟐𝟎𝟐𝟑 👑 pic.twitter.com/IsKL1jRBZh — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) September 24, 2023

Австрийский коллектив не только защитил свой статус чемпиона, но и также завоевал свой шестой Кубок.

Ранее "быки" становились лучшей командой пелотона по итогам сезона в 2010, 2011, 2012, 2013 и 2022 годах.

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