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Автоспорт

Ферстаппен может стать чемпионом мира еще до выхода на старт Гран-при Катара

Сход Серхио Переса в Японии и будущий спринт могут создать уникальную ситуацию для истории Формулы 1.
Сегодня, 10:43
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

События, произошедшие на Гран-при Японии приблизили Макса Ферстаппена к третьему титулу чемпиона мира.

Они приблизили его настолько, что он может стать трехкратным чемпионом еще до того, как выйдет на старт следующего Гран-при, который пройдет в Катаре 8 октября.

Всему виной спринт перед самим Гран-при, по результатам которого пилот Ред Булл может стать чемпионом.

На данный момент на счету Ферстаппена 400 очков, в то время как у ближайшего преследователя в лице его напарника по команде Серхио Переса - 223 очка.

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Так как Чеко не смог финишировать на Судзуке, а Макс победил, забрав дополнительное очко за лучший круг, нидерландцу будет достаточно финишировать на шестом месте в спринте (за которое дают три балла), чтобы стать недосягаемым для Переса в личном зачете.

Если же Ферстаппен финиширует ниже шестого места, судьба чемпионского титула перенесется на Гран-при Катара.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Гран-при Катара Макс Ферстаппен

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