Норрис отобрал у Хюлькенберга рекорд по набранным очкам без побед

Ландо Норрис финишировал вторым на Гран-при Японии. Для британского пилота МакЛарен это был второй финиш подряд на втором месте после подобного успеха в Сингапуре.

Однако это же позволило ему стать обладателем далеко не самого приятного рекорда.

Как сообщает Sports Ilustrated, Ландо Норрис стал гонщиком, который заработал наибольшее количество очков за карьеру, при этом не имея ни одной победы в Формуле 1.

После японского этапа на счету 23-летнего пилота 543 очка, в то время как у предыдущего обладателя рекорда, Нико Хюлькенберга, который за свою многолетнюю карьеру даже ни разу не побывал на подиуме, 530 очков.

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В ТОП-5 по данному показателю входят Роман Грожан (391), Ник Хайдфельд (259) и Лэнс Стролл (241).

Стоит отметить, что Хайдфельд набрал все свои очки в те времена, когда пилоты за победу в гонке получали 10 баллов, а не 25.

При переводе в современную систему, Хайдфельд был бы лидером списка с заметным запасом, так как на его счету было бы более 700 очков.

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