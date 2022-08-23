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Легендарный хавбек Шахтера объявил о завершении карьеры

Жадсон решить закончить с футболом в 38 лет.
Сегодня, 18:51
Жадсон / Getty Images
Жадсон / Getty Images
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Экс-полузащитник Шахтера Жадсон объявил о завершении карьеры.

"В этом году я покинул Виторию из Салвадора и, посоветовавшись с женой и детьми, решил завершить карьеру. Я думаю, что это были замечательные годы, достижения, возможность познакомиться с важными людьми.

Я просто хочу поблагодарить Бога, мою семью, всех, кто участвовал в моей карьере. Я вышел на пенсию. Сегодня я веду свой бизнес в Куритибе и Лондрине, у меня другие интересы", - сказал Жадсон в интервью espn.

Напомним, бразилец выступал за Шахтер с 2005 по 2012 годы. На счету Жадсона 272 матча, 63 забитых мяча и 42 ассиста за донецкий клуб. Кроме того, хавбек является автором победного гола Шахтера в финале Кубка УЕФА-2009 в ворота Вердера.

Ранее сообщалось, что Шахтер и Металлист-1925 разошлись нулевой ничьей в первом матче УПЛ сезона-2022/23.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Жадсон
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