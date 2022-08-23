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Шахтер и Металлист-1925 разошлись нулевой ничьей в первом матче УПЛ сезона-2022/23

Команды не смогли "распечатать" ворота друг-друга.
Сегодня, 15:01
Шахтер - Металлист-1925 / shakhtar.com
Шахтер - Металлист-1925 / shakhtar.com
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отчет о матче читайте на нашем матче позже...

Шахтер 0-0 Металлист-1925

Голы: . - .

Шахтер: Трубин  - Лукас Тейлор, Матвиенко, Кривцов, Михайличенко - Степаненко, Петряк (Очеретько,76), Судаков (Бондаренко, 61), Джурашек, Мудрик - Сикан (Тотовицкий, 61)

Металлист-1925: Мозиль - Рудавский, Курило, Безуглый, Шершень - Мартинюк, Ременюк (Дмитренко, 78), Кравченко (Дудик, 79), Габелок, Русин, Зубков (Бичек, 71)

Предупреждения:Очеретько - Ременюк

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина УПЛ Шахтер Донецк Металлист-1925
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