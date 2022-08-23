Шахтер и Металлист-1925 разошлись нулевой ничьей в первом матче УПЛ сезона-2022/23
Команды не смогли "распечатать" ворота друг-друга.
отчет о матче читайте на нашем матче позже...
Шахтер 0-0 Металлист-1925
Голы: . - .
Шахтер: Трубин - Лукас Тейлор, Матвиенко, Кривцов, Михайличенко - Степаненко, Петряк (Очеретько,76), Судаков (Бондаренко, 61), Джурашек, Мудрик - Сикан (Тотовицкий, 61)
Металлист-1925: Мозиль - Рудавский, Курило, Безуглый, Шершень - Мартинюк, Ременюк (Дмитренко, 78), Кравченко (Дудик, 79), Габелок, Русин, Зубков (Бичек, 71)
Предупреждения:Очеретько - Ременюк