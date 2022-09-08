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Каземиро прибыл на тренировку Манчестер Юнайтед на новом Бентли

Бразилец потратил часть своей зарплаты на машину за 200 тысяч фунтов.
Сегодня, 14:48
Каземиро / Getty Images
Каземиро / Getty Images
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Опорный полузащитник Каземиро появился на тренировке Манчестер Юнайтед за рулем нового Бентли стоимостью 200 тысяч фунтов.

Бразилец подписал контракт на 350 тысяч фунтов стерлингов, поскольку в прошлом месяце "красные дьяволы" купили его у Реала за 70 миллионов фунтов.

После этого трансферного окна опорник является третьим по заработной плате среди игроком в клубе после Криштиану Роналду и Давида Де Хеа.

Каземиро был сфотографирован в потрясающем сером кабриолете Бентли GTC Speed, когда он прибыл сегодня в Кэррингтон на тренировку.

Напомним, в ближайшем матче Манчестер Юнайтед встретится с Реал Сосьедадом в рамках Лиги Европы в четверг, 8 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

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