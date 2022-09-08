Каземиро прибыл на тренировку Манчестер Юнайтед на новом Бентли

Бразилец потратил часть своей зарплаты на машину за 200 тысяч фунтов.

Опорный полузащитник Каземиро появился на тренировке Манчестер Юнайтед за рулем нового Бентли стоимостью 200 тысяч фунтов.

Бразилец подписал контракт на 350 тысяч фунтов стерлингов, поскольку в прошлом месяце "красные дьяволы" купили его у Реала за 70 миллионов фунтов.

После этого трансферного окна опорник является третьим по заработной плате среди игроком в клубе после Криштиану Роналду и Давида Де Хеа.

Каземиро был сфотографирован в потрясающем сером кабриолете Бентли GTC Speed, когда он прибыл сегодня в Кэррингтон на тренировку.

Напомним, в ближайшем матче Манчестер Юнайтед встретится с Реал Сосьедадом в рамках Лиги Европы в четверг, 8 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.