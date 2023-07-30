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"Как я могу не быть первым номером P4P?": Кроуфорд сделал заявление после победы над Спенсом

Новоиспеченный абсолютный чемпион оценил значимость своего успеха.
Сегодня, 16:32
Теренс Кроуфорд / Getty Images
Теренс Кроуфорд / Getty Images

Абсолютный чемпион в полусреднем весе Теренс Кроуфорд высказался по поводу победы в поединке с Эрролом Спенсом.

Американский боксер после своего успеха выразил уверенность, что должен превзойти Наою Иноуэ в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.

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"Без сомнения. Это были два бойца, входящих в пятерку рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовой категории. Как я могу не быть первым номером P4P?" - приводит слова Кроуфорда Майкл Бенсон в Twitter.

Ранее Эррол Спенс назвал причины поражения в бою с Теренсом Кроуфордом.

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