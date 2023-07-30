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"Я показал насколько велик": Кроуфорд оценил свою победу над Спенсом

Американец стал абсолютным чемпионом дивизиона.
Сегодня, 09:00
Теренс Кроуфорд / Getty Images
Теренс Кроуфорд / Getty Images

Новоиспеченный абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд прокомментировал свою победу в бою с соотечественником Эрролом Спенсом.

По словам Теренса, он всегда мечтал стал чемпионом, что в итоге удалось сделать.

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"Как уже раньше говорил, я всегда об этом мечтал. Никто не верил в меня, когда я поднимался на ринг. Но, я заставил всех поверить. Я хочу поблагодарить Спенса и его команду. Без них, это не было бы возможным.

В свое время они пытались занести меня черный список, не пускали на вершину. Я продолжал молиться Богу, чтобы у меня была возможность показать миру, кто такой Теренс Кроуфорд. Думаю, что сегодня вечером, я смог это сделать. Сегодня вечером я показал, насколько велик", - приводит слова Кроуфорда ESPN.

На нашем сайте доступно видео нокаута титульного боя.


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