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Спенс вызвал Кроуфорда на реванш

Американец уже назвал сроки проведения второго боя.
Сегодня, 08:24
Эррол Спенс / Getty Images
Эррол Спенс / Getty Images

Бывший чемпион мира Эррол Спенс (28-1, 22 КО) заявил о желании провести реванш с абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО).

Американец считает, что он обязан выступить лучше во втором поединке.

"Мы должны сделать это снова. Выступлю гораздо лучше. Это будет гораздо более близкий бой. Вероятно, это будет в декабре", - приводит слова Спенса Dazn.

Напомним, Кроуфорд победил Спенса техническим нокаутом в 9-м раунде.

Ранее сообщалось, что Сауль Альварес эмоционально отреагировал на победу Кроуфорда.


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