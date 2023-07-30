"Великий боец": Альварес эмоционально отреагировал на победу Кроуфорда

Мексиканец в восторге от триумфа американского чемпиона.

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) прокомментировал победу Теренса Кроуфорда (40-0, 31 КО) над Эрролом Спенсом (28-1, 22 КО) в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе.

Мексиканский боксер опубликовал пост в Twitter, в котором поздравил Кроуфорда с победой.

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"Мне нравится Спенс, но… Кроуфорд слишком силен для Эррола. Поздравляю Теренса. Ты, бл**ь, великий боец, заслуживаешь этого", - написал Альварес.

Congrats @terencecrawford you are a fucking great fighter well deserve 👊🏻🙏🏻 — Canelo Alvarez (@Canelo) July 30, 2023

Напомним, Кроуфорд победил Спенса техническим нокаутом в 9-м раунде.