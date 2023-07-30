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Кроуфорд - Спенс: видео зрелищного нокаута

Теренс стал чемпионом мира в полусреднем весе.
Сегодня, 08:50
Теренс Кроуфорд - Эррол Спенс / Getty Images
Теренс Кроуфорд - Эррол Спенс / Getty Images

Американский боксер Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) одолел Эррола Спенса (28-1, 22 КО) в бою за звание абсолютного чемпиона в полусреднем весе.

Теренс впервые отправил в нокдаун соперника уже во втором раунде.

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В седьмом раунде Спенс еще дважды оказался на канвасе, не выдержав напора соперника.

Кроуфорд в девятом раунде устроил масштабную атаку, под которой Спенс проиграл. Рефери остановил бой, зафиксировав победу техническим нокаутом.

Ранее сообщалось, что Альварес эмоционально отреагировал на победу Кроуфорда.

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Кроуфорд - Спенс: видео зрелищного нокаута
Кроуфорд - Спенс: видео зрелищного нокаута

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