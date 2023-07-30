Кроуфорд - Спенс: видео зрелищного нокаута

Теренс стал чемпионом мира в полусреднем весе.

Американский боксер Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) одолел Эррола Спенса (28-1, 22 КО) в бою за звание абсолютного чемпиона в полусреднем весе.

Теренс впервые отправил в нокдаун соперника уже во втором раунде.

Читай также: Спенс вызвал Кроуфорда на реванш

В седьмом раунде Спенс еще дважды оказался на канвасе, не выдержав напора соперника.

Кроуфорд в девятом раунде устроил масштабную атаку, под которой Спенс проиграл. Рефери остановил бой, зафиксировав победу техническим нокаутом.

Ранее сообщалось, что Альварес эмоционально отреагировал на победу Кроуфорда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!