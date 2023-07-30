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Спенс назвал причины поражения в бою с Кроуфордом

Американец подвел итоги дуэли за абсолютное чемпионство.
Сегодня, 12:50
Эррол Спенс / Getty Images
Эррол Спенс / Getty Images

Американец Эррол Спенс поделился мыслями относительно поражения в бою с соотечественником Теренсом Кроуфордом.

По словам боксера, он проиграл, ведь имел плохую физическую форму.

"Меня ничего не удивило в этом бою. Кроуфорд такой, как я и думал о нем. Я не мог поймать сегодня нужное время. Я чувствовал себя немного не в своей тарелке физически. В большинстве случаев, на протяжении карьеры, я справлялся с этим. Я думал, что все будет также как и всегда, но в этот раз не смог подняться на ступеньку выше".

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Спенс добавил, что Кроуфорд очень сильный соперник.

"Я почувствовал его силу, наверное, в первом или втором раунде. Он сильный боец, но у всех на высшем уровне есть какая-то сила. Думаю, что из-за того, что я не мог совладать со временем, он легко ловил меня", - приводит слова боксера Bad Left Hook.

Напомним, Теренс одержал победу техническим нокаутом в 9-м раунде. На нашем сайте доступно видео нокаута титульного боя.


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