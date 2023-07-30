Стало известно, в какой весовой категории состоится реванш Спенс - Кроуфорд

Абсолютный чемпион в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) может провести поединок с бывшим чемпионом Эрролом Спенсом (28-1, 22 КО).

Спенс сразу вызвал новоиспеченного чемпиона на бой.

Как сообщает Майкл Бенсон, американец хочет провести реванш в первом среднем весе.

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Отмечается, что Кроуфорд согласился на идею сменить дивизион.

"В полусреднем весе (66,68 кг) мне тоже было как-то сложно. Я уже говорил о том, чтобы подняться и бросить вызов Джермеллу Чарло, так что первый средний вес (69,85 кг) не будет недостижим", - заявил Кроуфорд.

Напомним, Теренс одержал победу техническим нокаутом в 9-м раунде.

На нашем сайте доступно видео нокаута титульного боя.