Спенс - Кроуфорд: судейские записки

Американский боксер Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе после победы над Эрролом Спенсом (28-1, 22 КО).

Теренс одолел титулованного соперника, вынудив арбитра остановить поединок в девятом раунде.

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Отметим, что после 8 раундов Кроуфорд вел во всех трех записках судей с одинаковым счетом – 79-70. Судьи дали по 8 баллов Спенсу во 2-м раунде и по 7 в 7-м – в этих трехминутках Эррол трижды побывал в нокдаунах.

Ранее сообщалось, что Спенс вызвал Кроуфорда на реванш.