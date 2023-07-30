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Спенс - Кроуфорд: судейские записки

Чемпион не оставлял никаких шансов звездному сопернику.
Сегодня, 08:30
Теренс Кроуфорд - Эррол Спенс / Getty Images
Теренс Кроуфорд - Эррол Спенс / Getty Images

Американский боксер Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе после победы над Эрролом Спенсом (28-1, 22 КО).

Теренс одолел титулованного соперника, вынудив арбитра остановить поединок в девятом раунде.

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Отметим, что после 8 раундов Кроуфорд вел во всех трех записках судей с одинаковым счетом – 79-70. Судьи дали по 8 баллов Спенсу во 2-м раунде и по 7 в 7-м – в этих трехминутках Эррол трижды побывал в нокдаунах.

Ранее сообщалось, что Спенс вызвал Кроуфорда на реванш.


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